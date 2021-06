Lehotský sa nezdržal a Remišovej adresoval štipľavý odkaz: Čistky v strane pokračujú!

Tomáš Lehotský (Za ľudí) už zrejme nebude podpredsedom Národnej rady (NR) SR.

Jeho nomináciu na tento post stiahla vicepremiérka a šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová. Pre TASR to potvrdili viaceré zdroje. Remišová pred stredajším rokovaním vlády uviedla, že o tom už informovala aj koaličných partnerov. K stiahnutiu nominácie došlo po viacerých nezhodách v strane a po tom, ako skupina okolo ministerky spravodlivosti a podpredsedníčky strany Za ľudí Márie Kolíkovej vyslovila nedôveru Remišovej. Lehotský hovorí o pokračujúcich čistkách v strane. Tvrdí, že o stiahnutí nominácie dopredu nevedel. Pýta sa, či o tom rozhodla Remišová sama alebo to schválili podpredsedovia strany. Podľa informácií TASR o tomto rozhodnutí Remišovej nevedeli viacerí podpredsedovia strany. Šéfka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská pre TASR uviedla, že nateraz návrh na stiahnutie Lehotského nominácie do parlamentu neposiela, keďže práve ona predložila za klub do parlamentu návrh na jeho voľbu. Hovorí o potrebe diskusie.

Po utorkovom (1. 6.) predsedníctve niektorí členovia vytvorili v strane frakciu, do ktorej patrí aj Lehotský. Frakcia v strane podľa Remišovej znamená v politickej histórii štiepenie strany. "Nemá zmysel niekoho, kto odchádza, nominovať za podpredsedu parlamentu," poznamenala Remišová s tým, že ak je niekto na odchode a rozbíja stranu, nemôže byť nominovaný na najvyššiu ústavnú funkciu, ktorú strana má.

Remišová znova pripomenula, že je otvorená diskusii v strane a chce v nej jednotu a zmier. "Myslím si, že nie je momentálne na mieste, aby sa strana ako my venovala straníckym bojom o predsednícku stoličku," uviedla. Vicepremiérka zároveň tvrdí, že vojna, ktorú vyvolala Kolíková, je pre stranu zničujúca.

"Vnímam to ako pokračujúce čistky v strane. Začalo sa to zmenou pomerov v predsedníctve," reagoval Lehotský. Tvrdí, že o rozhodnutí Remišovej stiahnuť jeho nomináciu dopredu nevedel. "Zaujímalo by ma, kto to odsúhlasil, či rozhodla sama alebo to odsúhlasili podpredsedovia," podotkol. Tvrdí tiež, že nie je na odchode zo strany a Remišová zle číta aktuálnu situáciu. "Len sme povedali, že už jej ako líderke nedôverujeme a vytvárame frakciu," dodal.

Člen predsedníctva strany Marek Hattas skonštatoval, že predsedníčka pokračuje v sérii nepochopiteľných krokov, ktoré sú za čiarou. Rovnako pripomenul nedávne personálne zmeny i slová zakladateľa strany Andreja Kisku, že takéto zmeny netreba robiť pred snemom. Remišová však podľa neho robí presný opak a pokračuje prilievaním oleja do ohňa. "Pokiaľ v tom bude pokračovať, tak tento oheň už nikto neuhasí. Ja mi to úprimne ľúto," doplnil.

"Nesúhlasím s týmto krokom. Ak sa klub a predsedníctvo na tom dohodne, tak, samozrejme, že to budem rešpektovať, ale v tejto chvíli neposielam do parlamentu žiadosť o stiahnutie bodu," uviedla pre TASR Žitňanská. Skonštatovala, že diskusia k stiahnutiu návrhu neprebehla. Pripomenula pritom, že Lehotského za podpredsedu parlamentu podporil klub aj predsedníctvo. Preto by mal podľa nej rovnako vyzerať aj proces pri stiahnutí návrhu, teda by o tom mali diskutovať v klube a na predsedníctve.

Kolíková reagovala na kroky Remišovej tým, že síce hovorí o zmieri v strane, no robí presný opak. Rovnako pripomenula, že na Lehotského nominácii sa dohodol celý klub a doteraz stanovisko neprehodnotil. "Návrh stiahnutý nie je, bolo to jednotné stanovisko poslaneckého klubu," povedala s tým, že Remišová nemôže len tak stiahnuť takýto návrh v parlamente. Podobne ako Lehotský, aj Kolíková namieta argumenty ich líderky o tom, že je niekto na odchode zo strany.

Lehotského už raz plénum NR SR za podpredsedu snemovne nezvolilo. V piatok 28. mája mu chýbal jeden hlas na zvolenie do funkcie. Podpredseda strany Juraj Šeliga hovoril o porušení koaličnej dohody. Kolíková to zas považovala za dôkaz, že v koalícii zrejme niečo nefunguje. Obaja hovorili o jeho opätovnej nominácii na júnovej schôdzi.