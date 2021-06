Mičovský netuší, kto ho nahradí na poste ministra: Nechám sa prekvapiť

Dosluhujúci minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽANO) sa nechá prekvapiť menom svojho nástupcu.

Uviedol to v stredu pred rokovaním vlády. Podotkol, že síce ho zaujíma, kto ho nahradí, avšak v rozhodovacom procese nefiguruje.

Ako dodal, po prijatí demisie prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou sa z ministerského kresla vráti do Národnej rady (NR) SR a bude si uplatňovať mandát poslanca. "Je to teraz taká úloha, zvládnuť to, aby som zanechal čistý stôl. Pevne verím, že novému ministrovi alebo ministerke budem odovzdávať všetko tak, ako sa patrí a potom už vstúpim do nového obdobia," okomentoval Mičovský.

Mičovský podľa svojich slov uvíta ako svoju náhradu kohokoľvek, kto bude spôsobilý a lepší minister, než bol on sám. Svoje pôsobenie hodnotí ako veľmi zaujímavú životnú etapu, ktorá mu priniesla veľa podnetov. "Myslím, že aj keď to hodnotia médiá rôzne, hanbu som si neurobil, aj keď výstupy a výsledky z tohto pôsobenia v rezorte ešte len prídu," poznamenal minister s tým, že dedičstvo, ktoré ho na poste ministra čakalo, nebolo jednoduché a mnoho vecí sa podarilo napraviť dobrým spôsobom.