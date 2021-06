Remišová zasiahla! Lehotský nebude podpredsedom parlamentu

Tomáš Lehotský (Za ľudí) už zrejme nebude podpredsedom Národnej rady (NR) SR.

Jeho nomináciu na tento post stiahla vicepremérka a šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová. Pre TASR to potvrdili viaceré zdroje. Remišová pred stredajším rokovaním vlády uviedla, že o tom už informovala aj koaličných partnerov. K stiahnutiu nominácie došlo po viacerých nezhodách v strane a po tom, ako skupina okolo ministerky spravodlivosti a podpredsedníčky strany Za ľudí Márie Kolíkovej vyslovila nedôveru Remišovej.

Po utorkovom (1. 6.) predsedníctve niektorí členovia vytvorili v strane frakciu, do ktorej patrí aj Lehotský. Frakcia v strane podľa Remišovej znamená v politickej histórii štiepenie strany. "Nemá zmysel niekoho, kto odchádza, nominovať za podpredsedu parlamentu," poznamenala Remišová s tým, že ak je niekto na odchode a rozbíja stranu, nemôže byť nominovaný na najvyššiu ústavnú funkciu, ktorú strana má.

Remišová znova pripomenula, že je otvorená diskusii v strane a chce v nej jednotu a zmier. "Myslím si, že nie je momentálne na mieste, aby sa strana ako my venovala straníckym bojom o predsednícku stoličku," uviedla. Vicepremiérka zároveň tvrdí, že vojna, ktorú vyvolala Kolíková, je pre stranu zničujúca.

Lehotský agentúre SITA potvrdil, že o tomto rozhodnutí predsedníčky strany Za ľudí vie. Členom Predsedníctva Za ľudí to podľa jeho slov Remišová oznámila tak, že to napísala do spoločnej skupiny, ktorú majú vytvorenú v rámci predsedníctva. „Stiahnutie mojej kandidatúry odôvodnila tým, že sme vo vnútri strany vytvorili frakciu, takže sa už so mnou nepočíta ako s kandidátom na funkciu podpredsedu parlamentu," ozrejmil Lehotský. Doplnil, že Remišová zatiaľ členov predsedníctva neinformovala o tom, kto bude novým kandidátom strany na tento post.

Lehotského už raz plénum NR SR za podpredsedu snemovne nezvolilo. V piatok 28. mája mu chýbal jeden hlas na zvolenie do funkcie. Podpredseda strany Juraj Šeliga hovoril o porušení koaličnej dohody. Kolíková to zas považovala za dôkaz, že v koalícii zrejme niečo nefunguje. Obaja hovorili o jeho opätovnej nominácii na júnovej schôdzi.