Miliardár († 59) zanechal rozprávkové dedičstvo, ale... Deti ich tak ľahko nezískajú

Mal to premyslené! Miliardár Ken Talbot († 59) z Queenslandu zahynul ešte v roku 2010, keď sa v Kongu zrútilo lietadlo. Jeho deti majú nárok na dedičstvo, ale nezískajú ho len tak ľahko.

Ako informuje Daily Mail, Talbot zanechal po sebe štyri deti, manželku Amandu, s ktorou bol 15 rokov, a nehnuteľnosti v hodnote 1,1 miliardy dolárov (899 250 000 eur). Jeho deti Liam, Courtney, Alexandra a Claudia tak mohli získať poriadny balík. Ich otec sa však na všetko pripravil a závet mal napísaný už v roku 2002.

Žiadal, aby majetok nezískali skôr, ako dovŕšia 30 rokov a zároveň sa musia preukázať potvrdením, že nie sú závislí od alkoholu či drog. Talbot určil, aby tieto testy vykonali až traja odlišní doktori. Otec odjakživa upozorňoval deti, že ak raz nadobudnú takýto veľký majetok, zrazu budú mať okolo seba množstvo nových "kamarátov". Preto ich chcel poriadne pripraviť na dospelácku etapu a odporúčal im, aby išli študovať Austrálie. Túžil, aby sa raz z jeho potomkov stali riaditelia vplyvných spoločností.

V závete stálo, že otec by im financoval celé štúdium a všetko, čo k tomu patrí. Ak by sa dožili už 30 rokov, mali by nárok na 10% dedičstva. Zvyšných 90% by mohli získať 10 rokov po smrti Talbota alebo keby dovŕšili 36 rokov. Zdá sa, že miliardár vychoval svoje deti skutočne dobre. Nič nepreukazuje tomu, že boli závislé od vyššie spomenutých návykových látok. Talbot určil aj 30% dedičstva na charitu.

Úspešný miliardár zahynul v roku 2010 pri leteckej katastrofe. Lietadlo sa zrútilo v Kongu, keď bol práve na ceste navšíviť banské mesto. Ešte pred nehodou čelil obvineniu z korupcie, pričom mal byť do toho zapletený aj bývalý minister vnútra v Queenslande Gordon Nuttall. Po jeho smrti bolo konanie zastavené.

Hoci mal v závete všetko vysvetlené, medzi súrodencami vypukli hádky. Konflikt sa vyostril tak veľmi, až sa dostal na Najvyšší súd. Amanda (mama), Claudia, Alexandra a nevlastná dcéra a sestra Courtney žiadajú, aby súd odsúhlasil model dvoch nadácií. Prvé tri menované ženy nie sú totižto ochotné spolupracovať s Liamom a Courtney. Súd rozhodol, že každá strana bude mať vlastnú nadáciu, pričom jedna získa 60% z doteraz vyčlenených 36 miliónov dolárov (29 424 780 eur) a druhá zvyšných 40%. Momentálne nie je známe, ktorá strana získa viac, ani ako sa budú nadácie volať.