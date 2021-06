Heger by rád pritiahol učiteľov do regiónov: Plán, ako to chcú spolu s ministrom dosiahnuť

Investície z plánu obnovy budú smerovať aj do rozšírenia siete škôlok, vláda chce tiež investovať do infraštruktúry základných škôl či vzdelávania učiteľov.

Vyhlásil to premiér Eduard Heger (OĽANO) počas návštevy základnej školy v Chorvátskom Grobe pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Premiér uistil, že v rámci plánu obnovy je jeho osobnou prioritou vzdelávanie. Hovoril tiež o zámere, ktorý by mohol pritiahnuť učiteľov do regiónov, kde je náročné ich zaplatiť.

Heger upozornil na potrebu zlepšenia dostupnosti materských škôl, investovania do infraštruktúry a digitalizácie školstva. "Aby deti mohli byť pripravené na výzvy 21. storočia, aby sme ako štát mohli byť pripravení na časy, ako je 'korona', keď sme museli riešiť vzdelávanie dištančným spôsobom," povedal novinárom. Za dôležitú označil kurikulárnu reformu, aby sa deti učili kritickému mysleniu a aby prichádzali na pracovný trh pripravené, bez potreby absolvovať rekvalifikačné kurzy.

Investície treba podľa Hegera smerovať nielen do zlepšenia podmienok na školách, ale aj do zatraktívnenia učiteľskej profesie. Treba tiež podľa neho umožniť pedagógom vzdelávať sa. Premiér avizoval zámer, podľa ktorého by jedna zložka učiteľského platu mohla byť regionálne rozlíšená na základe nákladov na život v danom regióne. Chcú tak pomôcť finančne motivovať učiteľa, ak žije v kraji, kde sú náklady na život vyššie. Heger tvrdí, že ešte ako minister financií o tom hovoril s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom (SaS), ktorý má tento koncept pripraviť.