Tehotná Wonder Woman: Herečka Gal Gadot čaká tretie dieťa

V tehotenstve mávajú ženy rôzne chute. Výnimkou nie je ani americko-izraelská herečka Gal Gadot (36), ktorú odfotili, ako si v cukrárni kupuje kávu a celú škatuľu sladkostí.

Najprv v úlohe Wonder Woman nosila nepriestrelný pancier, štít a meč, ktorým porazila každého nepriateľa. Po tom, čo zachraňovala svet, však aj na ňu doľahli svetské potreby.Nuž sa vybrala do cukrárne v Los Angeles, kde si najprv kúpila plnú škatuľu sladkostí. Odniesla ju do auta a potom sa ešte vrátila po kávu. To si už všimla, že ju fotia paparazzi, tak nasadla a odfrčala preč. Otázkou je, ako dlho jej vydržia zásoby – škatuľa nebola vzhľadom na veľkosť bruška práve najväčšia.

Gal Gadot