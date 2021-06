Veľká udalosť sa blíži! Zavíta Svätý Otec pri návšteve Slovenska aj na Luník IX? Starosta prehovoril

Príde či nepríde? Na neslávne známom košickom sídlisku Luník IX, by v septembri veľmi radi privítali hlavu katolíckej cirkvi Františka (84).

Počas zamýšľanej oficiálnej návštevy Slovenska by pápež totiž mohol navštíviť východné Slovensko a tam aj toto vychýrené sídlisko. Starosta Luníka IX tvrdí, že už o tejto možnosti počul. A miestni už teraz vedia, čo by Svätému Otcovi ukázali, aj ako by ho pohostili. Pápeža by na jednom z najznámejších sídlisk Slovenska naozaj radi privítali. Starosta Marcel Šaňa, ktorý je aj mestským poslancom, pre Nový Čas prezradil, že miestni sa ho už niekoľkokrát pýtali, či je to pravda, že by k nim mohol zavítať.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

„Počul som už o tom a táto správa ma príjemne prekvapila. Ba až zaskočila, ale pre Luník IX je to obrovská pocta. Rómovia sú veriaci, takže je to podpora ducha,“ poznamenal. Podľa neho by mali pápežovi čo ukázať. Prím by hrali kostol a škola, o ktoré sa s láskou starajú a na tieto dve inštitúcie tu nedajú dopustiť.

„Svojou prítomnosťou môže všetkým rozdať dobrotu, povzbudenie do neľahkého života. Obzvlášť v tejto ťažkej dobe. Ak povie len pár slov našim ľuďom, verte, že padnú na úrodnú pôdu. Žije tu veľa chudobných, ktorí potrebujú pomoc. Stačí už jeho prítomnosť, lebo ľuďom požehná a ukáže cestu k lepšiemu!“ dodal starosta, ktorý za najvhodnejšie miesto stretnutia pápeža s veriacimi považuje nevyužívané fubalové ihrisko pri vjazde na sídlisko. Táto plocha je dostatočne veľká a miestni by všetko okolo včas skrášlili.

„Nosím v hlave aj úvahy vybudovania chodníčka a kríža. Pápežovi by sa mohli predviesť aj naše deti a ak by bola na to príležitosť, ponúkli by sme ho aj tradičným jedlom - špecialitou gója,“ dodal Šaňa.

Spojí návštevu s púťou?

Pápež František by mal tento rok prvýkrát pricestovať na Slovensko, jeho návšteva Bratislavy by sa mohla uskutočniť popri septembrovom eucharistickom kongrese v Budapešti. Informoval o tom vatikánsky spravodajský server Vatican News ešte v marci. Hlavu katolíckej cirkvi k nám pozvala prezidentka Zuzana Čaputová ešte počas decembrovej návštevy Vatikánu a pápež jej pozvanie prijal.

Návšteva na prelome leta a jesene by bola symbolická, keďže 15. septembra sa na Slovensku koná celonárodná púť k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne (okr. Senica), mohol by návštevu Luníka spojiť s prípadnou cestou na túto akciu. „Na návštevu pápeža sa tešíme, radi ho privítame v našom kraji,“ prezradil na záver župan Rastislav Trnka.

Svätý Otec František

Vlastným menom Jorge Mario Bergoglio. Narodil sa 17. decembera 1936 v Buenos Aires v Argentíne. Je 266. pápežom Katolíckej cirkvi, rímsky biskup a panovník štátu Vatikán zvolený v konkláve dňa 13. marca 2013. Zvolil si meno František na počesť svätého Františka z Assisi. Svätý Otec František čelí otvorenej kritike, najmä z kruhov teologických konzervatívcov, za jeho prístup k niektorým problémom súčasnosti.

Návštevy pápežov na Slovensku

22. apríla 1990 - Ján Pavol II., Bratislava

30. júna až 3. júla 1995 - Ján Pavol II., Bratislava, Nitra, Košice

11. - 14. septembra 2003 - Ján Pavol II., Bratislava

Obyvatelia sa tešia

Judita Šťuková (32), na materskej, Luník IX

Otvoriť galériu Judita Zdroj: Zdeněk Kovář

- Dobré slovo upokojuje a povbudzuje, a keď Svätý Otec František prinesie aj zdravie nám všetkým, nestačí to?

Jaroslav (31), nezamestnaný, Luník IX

Otvoriť galériu Jaroslav Zdroj: Zdeněk Kovář

- Teším sa z návštevy pápeža Františka, lebo verím, že príde so šťastím a láskou pre našich ľudí.

Ján Fráter (40), terénny sociálny pracovník, Luník IX

Otvoriť galériu Ján Zdroj: Zdeněk Kovář

- Jeho veľká osobnosť povzbudí aj rómske srdiečko a verím, že spríjemní životy všetkých.