Michal zostal zhrozený, keď ich v záhrade nenašiel: Ukradli mi vzácne kaktusy!

Až sa rozum zastavuje, čo všetko sú schopní niektorí ľudia na Slovensku ukradnúť!

Michal z Trenčianskych Teplíc (okr. Trenčín) neveril vlastným očiam, keď zbadal, čo mu zmizlo zo záhradky, ktorej venuje všetok voľný čas už 20 rokov. Dlhoprstí mu totiž pobrali s láskou pestované kaktusy, ktoré boli cenné pre ich veľkosť a tvar...

Michal z Trenčianskych Teplíc sa už 20 rokov venuje pestovaniu kaktusov. „Veľa rastlín som si vypiplal od semena. Prvé kvitnutie môže prísť už po 2 až 3 rokoch od výsevu,“ prezradil Michal detaily starostlivosti o kaktusy. Keď sa však nedávno pobral do záhrady skontrolovať svoju ostnatú pýchu, zamrzol mu úsmev na tvári. Zistil, že prišiel o dva najväčšie kúsky zo svojej zbierky. „Mal som ich už niekoľko rokov, kupoval som ich už väčšie. Sú hodnotné tým, že boli veľké. Ešte by porástli, jeden z nich dokonca kvitne až po 20 - 30 rokoch života. Boli v záhrade, kam ich v lete vždy ukladám až do jesene,“ vysvetlil Michal s tým, že na ukradnutých kusoch mu náramne záležalo, aj keď z hľadiska botanickej vzácnosti nemajú možno výnimočnú hodnotu.

„Skôr ide to, že tomu venujete čas a príde sprostá krádež, čo človeka zamrzí. S úsmevom hovorím, že mohli radšej ukradnúť kosačku a neprekážalo by mi to toľko,“ doplnil zanietený pestovateľ kaktusov. „Možno ich niekto chcel do zbierky, lebo zobral len tie dva, ostatné tam nechal,“ pokúšal sa vysvetliť motív mladík s tým, že nechápe, že sa ľudia znížia ešte aj ku krádeži kaktusov.

Mammillaria

Mamilárie sú malé alebo stredne veľké rastliny, len výnimočne majú výšku nad 50 cm. Môžu byť plocho guľovité, guľovité, krátko valcovité, ale aj stĺpovité.

Echinocactus grusonii

Pochádza zo stredného Mexika a patrí medzi veľmi veľké kaktusy. Dosahuje výšku až 1 m a šírku 60 až 100 cm. Telo má pravidelný, guľovitý tvar.