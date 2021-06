Emma zverejnila zoznam pravidiel jej budúcej svokry: Veď to je úplne šialené!

Neverila vlastným očiam. Emma našla na Instagrame zoznam svojej budúcej svokry, ktorý zahŕňal pravidlá ohľadom chodenia s jej synom.

Ako informuje Mirror, nebol to len tak obyčajný zoznam. Ak by istá nápadníčka, vrátane Emmy, nespĺňala požadované podmienky, žena by doslova danú dievčinu vyštvala z domu. Tieto body patria určite medzi tie najradikálnejšie:

"Nie je to tvoj ATM (bankomat)."

"Ak sa zjavíš u mňa doma a budeš vyzerať ako striptérka, prinútim ťa odísť."

"Ak uvidím nejaké sextexty na jeho telefóne, prinútim ťa odísť."

"Pochop, že ak sa mi nebudeš páčiť, prinútim ťa údísť."

"Pochop, že ťa donútim, aby si odišla."

"Je to mamičkin chlapec. Kým nemáš na ruke prsteň, na tvojom názore nezáleží."

"Nemáš nad ním velenie a nie je na tebe, aby si ho zmenila. Ber ho takého, aký je, lebo inak pocítiš pravidlo č.5."

"Je to gentleman. To som ho naučila. Radšej sa správaj ako dáma a zaslúž si to."

"Viem, ako sa vyhnúť väzeniu."

"Ak splníš všetky tieto pravidlá a falošne sa dostaneš k prsteňu na tvojej ruke, budem niečo horšie, ako mama tvojho priateľa. Budem tvoja svokra."

Tento zoznam bol určený nielen pre Emmu, ale pre hocikoho, kto by chodil s "mamičkiným miláčikom". Zdesené dievča sa nebálo zverejniť tento obsah vo videu na TikToku. Mnohí ľudia označili danú ženu za mimoriadne strašidelnú.

"Dievča, na vašu svadbu sa určite oblečie do bieleho," píše sa v jednom komentári. Ďalšia osoba jej odporúčala, aby sa s chlapcom ihneď rozišla, lebo: "Odtiaľto sa to bude len zhoršovať."