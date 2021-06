Laura prežíva kvôli mega prsiam hotové peklo: Lekári jej už 2-krát zamietli zmenšenie, veci zobrala do vlastných rúk

Chúďa žena! Laura Howes (27) zo South Shields má prsia veľkosti 36P, ale každý deň ich musí natlačiť do podprsenky 36K. Zvádza tak mimoriadne náročný a bolestivý boj.

Ako informuje Metro, Laura má už od puberty skutočne obrovské prsia. Ako sa hovorí, všetkého veľa škodí. To si uvedomuje aj 27-ročná žena, keďže musí fungovať s bolesťami chrbta. Aby toho nebolo málo, život jej komplikujú aj nepríjemné cysty, vredy, vyrážky a hrudky v prisníkoch, ktoré vznikli, keď do niečoho narazila. V roku 2017 konzultovala s lekárom zmenšenie pŕs, ale neodporúčil jej to, nakokoľko index jej telesnej hmotnosti je nad 27.

Vtedy sa mladá žena nakopla a začala cvičiť. Neskôr však dorazila pandémia koronavírusu a práve tá skomplikovala celú jej situáciu. Laura, ktorá žije so svojím priateľom Seanom Peacockom (23), momentálne váži takmer 140 kilogramov. Navštívila ďalšieho odborníka, ale aj ten povedal, že operácia by nebola pre ňu fyzicky možná. Napriek druhému odmietnutiu sa nevzdáva a snaží sa zohnať peniaze na požadovaný zákrok. Zatiaľ sa jej podarilo polovicu potrebnej sumy. Operácia stojí celkovo 8 000 libier (vyše 9 300 eur).

Hoci má Laura veľké prsia, nikomu by to nepriala. Keď jej nejaká žena povie, že aj ona by chcela také, okamžite ju uzemní. "Mám prsia veľkosti 36P, ale nosím 38K podprsenku, pretože ju nemôžem dostať vo svojej veľkosti, vo väčšine krajín neexistujú. Keby som chcela nejakú vo svojej veľkosti, potrebovala by som si zaobstarať vlastnú," vysvetlila. "Na ramenách mám priehlbiny a pľuzgiere z toho, že som tak dlho nosila podprsenku nesprávnej veľkosti, a pľuzgiere tiež z kostíc," opísala bolestivo.

„Predtým som si zasekla svoje prsia vo dverách - dokonca aj cez malý priestor v uličkách supermarketov," informovala Laura. Zároveň vysvetlila, že akýkoveľk náraz dokáže spôsobiť hrčky. "Je to v podstate poranené tkanivo, ale môže vytvoriť dosť tvrdú hrudku, ktorá sa nehýbe," vysvetlila. Pripomínalo jej to rakovinu a vyzeralo to tak tiež na röntgene.

Okrem fyzickej bolesti si zažila aj tú psychickú. V škole ju šikanovali kvôli veľkosti pŕs. Obzvlášť chlapci vypúšťali z úst útočné slová. "Bola som šikanovaná až do svojich 14 rokov, potom všetci trochu vyrástli a dostala som nechcenú pozornosť od chalanov, a to som tiež nechcela," povedala Laura. Mohla sa našťastie obrátiť na niektorých učiteľov a tí jej pomáhali zvládať tento tlak. Neskôr mala zopár kamarátov.

V dospelom veku sa musela vysporiadať s odmietnutím odborníkov. Preto zobrala situáciu do vlastných rúk a šetrí si na operáciu, ktorú by jej spravili na súkromnej klinike. Založila si profil na stránke GoFundMe a pribudla jej tam už slušná suma peňazí. Bola milo prekvapená z toho, koľko ľudí ju podporilo. Dostala prekrásne správy, no stále túži po jedinom. Po fyzickej a psychickej úľave. "Bola by som schopná žiť život a nielen existovať tak, ako teraz," uviedla.