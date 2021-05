V Za ľudí to vrie, Remišová hľadala útechu u exprezidenta v Tatrách: Tajná schôdzka Kiskom!

V strane Za ľudí sa schyľuje k bratovražednej vojne. Súčasná predsedníčka Veronika Remišová nešetrí silnými slovami na adresu svojej vnútrostraníckej súperky, ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, tá zas cez víkend prvýkrát pripustila, že by sa teoreticky mohla stať novou líderkou strany.

Remišová sa v tejto napätej atmos­fére stretla so zakladateľom strany Za ľudí Andrejom Kiskom. Čo jej exprezident povedal?

Podľa informácií Nového Času sa stretnutie Kiska – Remišová uskutočnilo už v sobotu, a to u Kisku doma. Ani jeden z prominentných účastníkov však zatiaľ nechce bližšie informovať o jeho obsahu. Novému Času však dôveryhodný zdroj prezradil, že spolu hovorili o napätej situácii v strane Za ľudí, ktorú Kiska pred niekoľkými rokmi s veľkou pompou zakladal. Nevyhli sa, samozrejme, ani debate o vnútropolitickej situácii.

Nabrala odvahu

V strane Za ľudí to doslova vrie. Mária Kolíková po prvý raz pripustila to, na čo ju viacerí už dlho vyzývajú - že by sa mohla vo vnútrostraníckom súboji postaviť Remišovej. Hoci debaty o tom, kto by mal prebrať opraty v strane, označila pre Nový Čas zatiaľ za predčasné, v každom prípade je presvedčená o potrebe zvolať stranícky snem, kde by si tieto otázky mali vyriešiť vo vnútornom kruhu. „S ohľadom na všetko, čo v strane prebehlo a prebieha, by bolo dobré, keby sme mali normálny snem strany a na tom sneme urobili riadnu legitimitu súčasnému alebo novému vedeniu,“ uviedla Kolíková.

Krídla neexistujú

Kolíková sa ohradila proti vyjadreniam, že v strane operuje akési „Kolíkovej krídlo“. „Nevnímam v strane žiadne krídla. Prebieha legitímna debata, ktorá súvisí s fungovaním strany smerom dovnútra aj navonok,“ uvádza Kolíková. Nepáčia sa jej ani vyhlásenia, že zmenu v strane si želajú tí, ktorí sú orientovaní liberálne a má byť vedená proti tým, ktorí sú orientovaní skôr konzervatívnejšie. Podľa Kolíkovej to vôbec nie je pravda.

„Tu nejde o nejaký boj medzi dvoma uhlami pohľadu, alebo medzi niečím konzervatívnym a liberálnym, ako to niekto prezentuje v médiách. Ľudia v strane, ktorí prezentujú nevyhnutnosť zvolania snemu, sú z pohľadu, či majú skôr konzervatívne, alebo liberálne hodnoty, zastúpení rovnako,“ povedala nám Kolíková.

Hoci sama konkrétne mená nemenuje, o tom, že stranu sa snažia rozbíjať ľudia s liberálnejším vnímaním sveta, ktorí sú združení okolo Kolíkovej a ktorí majú údajne nenaplnené ambície, v posledných dňoch často hovorí práve súčasná šéfka strany Remišová.