Tajomné vyjadrenia Hlasu: Strana sa chystá predstaviť svoje nové tváre

Mimoparlamentný Hlas-SD chce do konca júna zorganizovať snem prezenčne, v podmienkach, aké umožní pandemická situácia.

Zvoliť by na ňom mali chýbajúcich podpredsedov strany. Generálny manažér strany Matúš Šutaj Eštok pre TASR uviedol, že by nimi nemali byť známe tváre, ani nik z poslancov Národnej rady (NR) SR. Na sneme chcú predstaviť aj základné piliere ich programu. Zrejme ich čaká aj zmena stanov, aby už mohli zriadiť aj okresné štruktúry.

Hlas-SD chce s predstavovaním sľubovaných nových tvárí podľa slov Šutaja Eštoka začať v najbližších dňoch, teda už začiatkom júna. "Budú to nové osobnosti, ktoré nemajú politickú skúsenosť so stranou, z ktorej sme vzišli. Časť z nich budú odborníci, ktorí možno ani nemali politickú skúsenosť," dodal. Deklaroval, že novými podpredsedami strany budú noví ľudia. "Nikto z pôdy NRSR," povedal, no konkrétne mená prezradiť nechcel.

Jedným z výstupov snemu by mal byť aj program strany. Šutaj Eštok priblížil, že si v ňom chcú zadefinovať koncepciu toho, čo je pre Slovensko do budúcna potrebné riešiť. Základom programu majú byť podľa jeho slov výzvy, ktoré Slovensko v budúcnosti čakajú, nie len reakcia na to, čo priniesla pandémia.

"Priority sú jasné, Slovensko by malo byť do budúcnosti zdravé, malo by byť moderné, malo by byť bezpečné a malo by určite reagovať aj na aktuálne výzvy v rámci zelenej politiky," ozrejmil s tým, že tieto kľúčové piliere chcú predstaviť na sneme, počas leta ich rozpracovať a prísť s rozsiahlym materiálom.

Na otázku o počte členov strany odpovedal, že do stredy (26. 5.) ich bolo 1001. "Viem, že je ešte ďalších 500 až 600 prihlášok na centrále strany. Na najbližšom predsedníctve strany budú prijatí noví členovia," dodal.