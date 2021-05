Katka z Banskej Bystrice ročne minie na koncerty tisícky eur: Fotky, pri ktorých mnohí zblednú závisťou

Niekto pre svoj pokoj v duši a rovnováhu potrebuje ísť do kostola, niekto si zacvičiť do fitka, iný zasa pobyt v prírode.

Sympatická a zhovorčivá Banskobystričanka Katarína Knochová (35) potrebuje chodiť na koncerty svojich obľúbených interpretov ako Rammstein či Slipknot. Pred pandémiou na svoju záľubu minula ročne tisíce eur, no už sa nevie dočkať, kedy zavíta na ďalšiu očakávanú akciu. Katka priznala, že je závislá od hudby a koncertov. „Niekto má iné závislosti, ktoré ho napĺňajú, ja mám koncerty. Milujem ten pocit byť tam a precítiť hudbu. Keď viem o nejakom podujatí, plánujem dopredu, ako to spraviť, aby som na ňom nechýbala,“ prezradila. Katarínu by ste márne hľadali pri jej obľúbenej káve na preplnenom banskobystrickom námestí.

Nemá totiž rada miesta, kde je veľa ľudí. Paradox, všakže... „Jediné miesto, kde znesiem mnoho ľudí je koncert, lebo je tam niečo, čo nás všetkých spája, napĺňa a sme tam kvôli jedinému – hudbe,“ vysvetlila. Bez koncertov je mladá Banskobystričanka pre pandémiu už vyše roka. „Sama neviem, či sa to dá nazvať ako abstinenčné príznaky alebo depresie. No pociťovala som oboje,“ zasmiala sa. „V marci 2020, ešte deň pred prvými tvrdými zákazmi, som bola na koncerte. Fanúšikovia už predávali radšej vstupenky pod cenu, lebo sa báli. Mnohí ma odsudzovali, že som ešte bola na koncerte, keď sme tu už mali pandémiu,“ spomenula si.

Ulahodil jej metal

Nie sú koncerty ako koncerty. Katka holduje metalovej a rockovej muzike. Za „všetkým“ treba hľadať jej otca. „Moja láska k tejto muzike prišla už keď som bola v brušku. Môj tatík je veľký metalový fanúšik. Keď som mala 4 roky, bola som neskutočne zamilovaná do Alica Coopera,“ šibalsky sa usmiala a pokračovala: „Keď deti na základnej alebo strednej škole počúvali hudbu, chodili za nimi rodičia a dávali im to tichšie. Ku mne chodil otec a dával to hlasnejšie, prípadne povedal - ,poď, vypečieme si to na bedniach‘. Naši susedia nás museli milovať!“

Ako sama hovorí, rodičia ju dlhšie na koncerty nepúšťali, takže jej prvým bolo vystúpenie fínskej kapely Apocalyptica roku 2001 v banskobystrickom amfiteátri, keď mala 15 rokov. „Videla som to síce len spoza plota, lebo vstupné bolo drahé a rodičia o tomto mojom výlete nevedeli, ale bol to veľký zážitok,“ žiarili jej oči pri spomienke na túto udalosť. „Mojím prvým oficiálnym koncertom, na ktorý ma pustili aj rodičia, bol festival na Kurinci v roku 2002, kde vystupovala fínska skupina HIM. Mala som 16 rokov,“ doplnila.

Za najobľúbenejšou kapelou do Birminghamu

Katkinou najobľúbenejšou kapelou je nemecké zoskupenie Rammstein, ktoré naživo videla už 9-krát. V roku 2010 ich počas jedného turné videla dokonca trikrát. Kvôli vystúpeniu tejto nemeckej kapely dokonca cestovala na otočku do anglického Birminghamu. „Proste som sa s kamarátkou zobrala a išla som. Kúpili sme lístky na koncert, letenky a bolo. Na druhý deň ráno o siedmej sme už boli pred halou v Birminghame a čakali sme, aby sme sa dostali do prvého radu. A aj sa nám to podarilo.