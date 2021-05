Pellegrini má vážne podozrenia o ovplyvňovaní vyšetrovaní: Kollár mu dal v jednom za pravdu

Policajtov, prokurátorov a ďalších príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) nemožno paušalizovať, sú medzi nimi tisícky schopných a spravodlivých.

Zhodli sa na tom predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) a expremiér a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Skonštatovali to v súvislosti so správou Slovenskej informačnej služby (SIS), ktorú Kollár čítal poslancom počas týždňa v parlamente. Pellegrini hovorí o závažných podozreniach. Kollár verí, že ak sú pravdivé Pellegriniho tvrdenia, kompetentné orgány sa tým budú zaoberať.

Pellegrini zopakoval, že zo správy vyplynulo dôvodné podozrenie, že v prostredí OČTK vznikla skupina ľudí ovplyvňujúca vyšetrovania. Hovorí, že do tohto komplotu sú zapojené viaceré osoby z rôznych zložiek. Tvrdí, že informácie sú zaevidované a zrejme budú dôkazmi do budúcna. "To nie je spravodajská hra. Tu je skupina ľudí, ktorá je schopná 'odkrágľovať' koho chce, nedovoláte sa pomoci a musí sa s tým niečo robiť," zdôraznil. Trvá na tom, že informácie zrejme predstavitelia štátu mali skôr, ako sa konalo tajné stretnutie v SIS, no nik nekonal a niektorým to zrejme vyhovovalo.

Kollár reagoval tým, že stretnutie v SIS dokazuje, že konajú. "Keď sme zachytili, že sa niečo deje, tak sme sa stretli," uviedol. Naznačil, že v minulosti sa podobné podozrenia nevyšetrovali. Ak sa však potvrdí to, čo Pellegrini hovorí, musia byť podľa Kollára ľudia braní na zodpovednosť. Zdôraznil, že to ale musia riešiť kompetentné orgány, inšpekcia ministerstva vnútra či Národný bezpečnostný úrad. "Som pevne presvedčený, že sa to bude diať," uzavrel.