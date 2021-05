Čaká nás najväčšia vlna debyrokratizácie: Prehľad dokladov, ktoré už nebudeme nosiť na úrady

Už tretíkrát nám uberú kopu papierov, ktoré by sme mali prestať nosiť na rôzne úrady.

Vláda schválila návrh novely zákona proti byrokracii, ktorý predložila vicepremiérka Veronika Remišová. Legislatíva, ktorá celý rad papierových potvrdení a výpisov zmení na digitálne, ešte ide na schvaľovanie do Národnej rady SR.

Napríklad rodný list si úrady od ľudí vypýtajú každoročne takmer 1 milión 600-tisíc ráz. Novela pôjde podľa pravidla „jedenkrát a dosť“. Znamená to, že úrady nebudú môcť žiadať od ľudí údaje, ktoré štát už má vo svojich informačných systémoch. Ak teda niektoré z daných potvrdení už raz niekam odnesiete , všetky štátne inštitúcie by si ho už potom mali stiahnuť samy.

Znie to veľmi pohodlne, otázkou však ostáva, ako a či vôbec sú na to úrady pripravené a technicky vybavené. Tretie kolo rušenia papierových dokumentov bude zatiaľ najväčšie. V minulosti boli v prvej vlne zrušené štyri výpisy a v druhej osem. Novela by mala vstúpiť do platnosti 1. januára budúceho roka.

Tieto výpisy už prinesiete iba raz: