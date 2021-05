Herec Marián Mitaš sa s peniazmi na nový dom prerátal: Problémy s financovaním!

Stálo ho to kopec nervov a práce. Herec Marián Mitaš (40), ktorý bude novou hviezdou seriálu Delukse, konečne dokončil jeden veľký projekt.

V pracovnom živote sa mu veľmi darí, no teraz ide o jeho celoživotné dielo v podobe rodinného sídla. Ešte počas pandémie dokončoval prácu na svojom novom domčeku. A tak aj spolu s manželkou Katkou (39) a dvoma dcérkami Dorotkou (8) a Terezkou (5) bývajú od septembra na novej adrese v dedinke pri Bratislave. No nie vždy bolo stavanie vysnívaného hniezda med lízať. Z finančnej stránky mu to dalo totiž poriadne zabrať.

Marián Mitaš je šťastne ženatý s milovanou polovičkou Katkou a je otcom dvoch krásnych dcérok.„Ja som sa mal cez pandémiu strašne. Pustil som sa do takého projektu, ktorý som si absolútne nerozmyslel, nevedel som, čo to bude. Stavali sme dom asi 3 roky dozadu, ale reálne ma to úplne rozhádzalo, že na dva roky. Presťahovali sme sa ešte pred pandémiou,“ prezradil Mitaš v podcaste Marakua.

Domček, do ktorého sa presťahovali vlani v septembri, sa nachádza v dedinke neďaleko Bratislavy. Len nedávno si herec mohol konečne vydýchnuť, avšak počas toho boli najväčším strašiakom peniaze. „Dom sa nedá stavať na hypotéku. To je potom človek na prášky. Samozrejme, že to treba vedieť nejako skombinovať, ale musíš mať nejaký vankúš, musíš mať kde bývať, musíš mať pripravené tie peniaze dopredu,“ doplnil herec, ktorý už teraz má podstatne viac úsmevu na tvári.

„Aj bolo veľa práce, aj nemáš čas na to, aj potom zasa obrovský stres z toho, že ty máš nejaký rozpočet, počítaš s tým, že urobíš takýto objem práce za takéto peniaze... Potom zrazu zistíš, že ten objem prác vlastne neurobíš, vlastne už začínaš trošku handlovať. Zisťuješ, že toto stojí viac, to stojí viac, tak to celé prepočítaš... Kľúčové je kúpiť si ten čas, čiže mať zariadené bývanie, byť niekde v bezpečí a poriadne si to pripraviť,“ uzavrel to Marián s tým, že teraz už má omnoho viac skúseností so stavbou domu.

Práce sa nekončia

Sympatický herec sám na vlastnej koži pocítil, aké je to byť dozorcom na stavbe. „Dnes som odchádzal a bol tam bager na pozemku, lebo sused stavia, tak sme sa pustili aj my, že ideme rekonštruovať vlastne celý ten priestor okolo domu.Teraz mu to však už pôjde jednoduchšie, pretože vie, že majú s rodinou strechu nad hlavou a ostatné sa môže dokončiť časom.