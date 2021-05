Európske aerolínie sa snažia vyhnúť bieloruskému vzdušenému priestoru: Komplikácie zo strany Moskvy

Let spoločnosti Austrian Airlines z Viedne do Moskvy vo štvrtok zrušili, pretože ruská strana neschválila jeho novú trasu, ktorej cieľom bolo vyhnúť sa bieloruskému vzdušnému priestoru. Z rovnakého dôvodu bol vo štvrtok zrušený aj let spoločnosti Air France z Paríža do Moskvy, informovali agentúry AFP, TASS a Interfax.

"Zmenu leteckej trasy musia odsúhlasiť úrady. Ruské úrady nám svoj súhlasil nedali," píše sa vo vyhlásení Austrian Airlines. Informáciu potvrdilo aj rakúske ministerstvo dopravy. Letecká spoločnosť Austrian Airlines tiež uviedla, že v súvislosti s odporúčaním Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) pozastavila lety v bieloruskom vzdušnom priestore, a preto bola zmena trasy letu Viedeň-Moskva nevyhnutná. Odklon lietadla v Bielorusku: Zarážajúce zistenie Z rovnakého dôvodu vo štvrtok zrušili aj let spoločnosti Air France z Paríža do Moskvy. Ruská letecká spoločnosť Aeroflot vo štvrtok tiež oznámila, že svojím letom dopraví z Paríža do Moskvy časť pasažierov, ktorí mali pôvodne letieť letom spoločnosti Air France. Agentúra Interfax uvádza, že ruská strana z daného dôvodu doteraz nepovolila celkovo tri lety. Okrem letov spoločnosti Austrian Airlines a Air France bol ešte v stredu zrušený ďalší let spoločnosti Air France z Paríža do Moskvy. Interfax tiež uvádza, že nešlo o regulárne lety, ale o osobitý druh nákladno-osobných letov, ktoré údajne potrebujú pri každom odlete osobitné povolenie Moskvy. Ešte neskončili: Únia chce ďalšími sankciami zasiahnuť Lukašenkovu Achillovu pätu Európska únia sa už v pondelok na summite dohodla, že zakáže lety bieloruských aerolínií do EÚ, a vyzvala letecké spoločnosti so sídlom v Únii, aby nelietali cez bieloruský vzdušný priestor. Dôvodom je zadržanie opozičného novinára a aktivistu Ramana Prataseviča na letisku v Minsku, kam nútene presmerovali let spoločnosti Ryanair medzi Aténami a Vilniusom.