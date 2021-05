Muž pred rokmi kúpil dve pizze netradične: Teraz vyšlo najavo, že tak prišiel o 400 miliónov

Nie každý dostane takúto šancu. Čo by ste povedali, keby máte niekomu doručiť pizzu a získali by ste za to 10 000 bitcoinov?

Ako informuje New York Post, Jeremymu Sturdivantovi (30) sa naskytla priam životná príležitosť. V roku 2010, keď ešte študoval a mal 19 rokov, narazil na totálny bizár. Na jednom fóre o kryptomenách zbadal netradičnú ponuku. Ak by doručil dve veľké pizze Laszlovi Hanyeczovi z Floridy (vtedy 28), dostal by za ne 10 000 bitcoinov, ktoré mali v tom čase hodnotu 41 amerických dolárov (33,63 eur).

K transakcii došlo a stala sa prvým fyzickým nákupom uskutočneným bitcoinmi. Bola to natoľko dôležitá udalosť, až má svoj vlastný deň. 22. máj je Deň bitcoinovej pizze (Bitcoin Pizza Day).

Hoci mal Jeremy v rukách riadny balík a mohol si ním zabezpečiť budúcnosť, všetky peniaze minul na cestovanie. Čo by spravil, keby vedel, aký úspech nadobudne táto kryptomena v budúcnosti?

V súčasnosti má 10 000 bitcoinov hodnotu 365 miliónov dolárov. “Vôbec som netušil, aké veľké to bude,” povedal Jeremy. Je ale rád, že mal šancu podieľať sa na tomto celosvetovom fenoméne. Keď sa nad tým teraz zamyslel, prišlo mu úplne šialené, aby mal niekto toľko bitcoinov. Svoje rozhodnutie však vôbec neľutuje. Uvedomuje si, že sa v roku 2010 podieľal na niečom veľkom a s tou myšlienkou je spokojný.

Rovnakého názoru je aj Laszlo Hanyecz (39), ktorý pred 11 rokmi vymenil takmer 400 miliónov dolárov za dve pizze. "Myslím si, že je skvelé, že som sa týmto spôsobom stal súčasťou ranej histórie bitcoinov," povedal Laszlo. Zároveň skromne dodáva, že ak by to nebol on, určite by to spravil aj niekto iný.