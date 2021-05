KDH vláde uznáva snahu, vidí však problémy: Takto premrháva svoj potenciál

Ak by sa KDH v roku 2020 dostalo do parlamentu, možno by bolo súčasťou aktuálnej vlády a určite by podporovalo mnohé body jej programového vyhlásenia.

Nevie sa však stotožniť so spôsobom, akým vládny kabinet svoju politiku realizuje. V diskusii na TASR TV to povedal podpredseda mimoparlamentného KDH Marián Čaučík. „Snahu tejto vlády aj mnohé kroky uznávame,“ hovorí. „Ale z nášho pohľadu sú dôležité dve veci, obsah politiky, ale aj spôsob jej výkonu. V obsahu by sme mnohé veci chceli riešiť podobne, ale spôsob výkonu politiky je niečo, kde táto vláda veľmi veľa stratila,“ dodáva. Ako pozitívny príklad uvádza tehotenský príspevok, ktorý podľa neho pôvodne navrhli v KDH, osvojil si ho a následne realizoval minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Neustále konflikty a nešťastne zvolená komunikácia však podľa Čaučíka spôsobili, že vláda premrhala veľkú časť svojho pôvodného potenciálu. Ak by Ústavný súd SR umožnil konanie referenda o skrátení volebného obdobia, KDH nebude podporovať Hlas-SD, Smer-SD a SNS v mobilizačnej kampani, ale ani nebude ľudí odhovárať od účasti. „Ak by sa referendum konalo, zatiaľ máme taký postoj, že by sme voľbu nechali na občanov,“ dodal. KDH podľa Čaučíka už vyhodnotilo chyby, ktoré ich na poslednú chvíľu pripravili o parlamentné kreslá, a v budúcnosti by chcelo komunikovať s voličmi jednoznačnejšie, oslovovať aj mladšiu generáciu, ale stavať na hodnotách, ktoré do KDH vniesli už jeho zakladatelia tesne po Nežnej revolúcii. Jeden z nich, prvý ponovembrový starosta Rudna nad Hronom Stanislav Luky, tragicky zahynul pri povodni 17. mája. Aktuálni europoslanci KDH Miriam Lexmann a Ivan Štefanec podľa neho nadväzujú na tradíciu obhajoby princípu subsidiarity pri riešení kultúrno-etických otázok, zaujímajú sa o dodržiavanie ľudských práv a podporu občianskeho sektora, ale aj o ekonomické témy, podporu poľnohospodárov a malé a stredné podniky. Práve kritika dodržiavania ľudských práv v Číne dostala Lexmann spolu s ďalšími europoslancami na čínsky sankčný zoznam. Európsky parlament podľa Čaučíka už reagoval protestnou rezolúciou a hrozí zablokovaním rodiacej sa obchodnej zmluvy medzi Európskou úniou a Čínou. KDH je podľa neho aktívne aj v kauze zadržania bieloruského novinára Ramana Prataseviča. „V Bielorusku stíhačka prinútila pristáť civilné lietadlo, aby mohli zatknúť novinára. Režim v Bielorusku je neudržateľný, môj pocit je, že už stratili cit pre to, čo si o nich bude myslieť zahraničie,“ konštatoval Čaučík. Výrazný povolebný prepad v prieskume, Za ľudí i OĽaNO stratili voličov: Politológ vie presne, čo je za tým