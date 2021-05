Rozvrat v parlamente! Väznený Pčolinský spojil koalíciu s opozíciou: Čo bývalému šéfovi SIS nesedí

Toto sme tu ešte nemali. Stredajšia schôdza parlamentu sa zapíše do histórie.

Koalícia na návrh opozície otvorila rokovanie Národnej rady ohľadom podozrení okolo SIS, no to trvalo len pár desiatok minút a prišlo prekvapivé rozhodnutie. Za zatvorenými dverami si totiž poslanci odhlasovali návrh Roberta Fica (56) zo Smeru, ktorým predvolal do pléna bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského (39). To by nebol až taký problém, keby Pčolinský už mesiace nesedel v najprísnejšej kolúznej väzbe pre obvinenia z korupcie. Obštrukcie v parlamente tak znamenali aj odloženie hlasovania o navýšení rozpočtu.