Raši o ruskej vakcíne: Radšej byť zaočkovaný Sputnikom, ako nezaočkovaný

Očkovanie ruskou vakcínou Sputnik V by nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Richard Raši odporučil tým ľuďom, ktorí nie sú ochotní očkovať sa inou vakcínou.

Za dôležité považuje aj to, aby bolo jasné, kde a koľko ľudí sa chce touto vakcínou očkovať. Uviedol to v reakcii na to, že vláda v stredu odobrila očkovanie Sputnikom.

"Každý lekár preferuje očkovanie registrovanou vakcínou, lebo sú odporúčané aj inými agentúrami, ale je lepšie byť zaočkovaný Sputnikom ako byť nezaočkovaný," povedal Raši. Za potrebné vo všeobecnosti považuje aj to, aby očkovanie nespôsobovalo rozdeľovanie ľudí do kategórií. Odmieta používanie slov výhoda a nevýhoda pri očkovaní. Podčiarkol, že všetci ľudia by mali mať možnosť ísť do kina či cestovať. Ako podmienky vníma naďalej buď očkovanie, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívny test.

V súvislosti s reformou zdravotníctva a optimalizáciou siete nemocníc, ktorú pripravuje rezort zdravotníctva, uviedol, že v minulosti na tzv. stratifikáciu nemocníc nebola politická vôľa. Na jej realizovanie v súčasnosti podľa neho treba posilniť napríklad aj ambulantný sektor.

"Stratifikácia nemocníc je možná iba vtedy, keď sa spolu so stratifikáciou pripraví na zmeny, ktoré prináša, aj ambulantný sektor a ostatné zložky zdravotníctva," povedal. Dodal, že ak sa má optimalizovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nie všetky nemocnice zrejme budú poskytovať niektoré úkony alebo zákroky. Tým pádom podľa jeho slov prejdú napríklad aj na ambulantný sektor, a ten na zmeny musí byť pripravený.