Nový Istropolis má podporu až 82 % Bratislavčanov

Bratislavčania sa nevedia dočkať, kedy na Trnavskom mýte vyrastie moderné kultúrno-kongresové centrum a novučičká štvrť Nový Istropolis.

Viac ako štyri pätiny (82%) z nich by si vybrali Nový Istropolis, ak by sa mali rozhodnúť medzi zachovaním súčasného Domu odborov a projektom spoločnosti Immocap. Platí to však pod podmienkou, aby sa zachovali hodnotné umelecké diela, tak ako to investor predstavil vo svojom zámere.

„V štúdii dali všetky skupiny obyvateľov prednosť vybudovaniu nového centra, najpozitívnejšie ohlasy na nový projekt vyjadrili ľudia vo veku 45 až 59 rokov či obyvatelia Starého mesta,“ vysvetlil Michal Drobník, Client Service Director prieskumnej agentúry Ipsos, ktorá realizovala prieskum na vzorke 1004 Bratislavčanov.

„Zaujíma nás, čo si Bratislavčania naozaj myslia o Novom Istropolise a sme radi, že aj tu sa ukázalo, že reakcie na potenciál nového kultúrno-kongresového centra na Trnavskom mýte boli v drvivej väčšine pozitívne. Spolupracujeme s tými najlepšími, svetovými ateliérmi a odborníkmi, aby sme očakávania Bratislavčanov naplnili,“ povedal Martin Šramko, CEO spoločnosti Immocap a zároveň zdôraznil, že „Bratislavčania sa nemusia obávať o osud pôvodných materiálov a umeleckých diel. V Novom Istropolise majú svoje dôstojné miesto, ktoré si ctí ich pôvodný genius loci a nadväzuje naň.“

Developer sľubuje, že v Novom Istropolise si svoje miesto nájdu fontána Pavla Mikšíka, stožiare, lampy vonkajšieho osvetlenia a vlajkoslávy Jozefa Vachálka aj vitráž Milana Dobeša, ktorý osobne konzultoval s developerom jej nové umiestnenie. Okrem ďalších umeleckých diel sa vo foyer objaví aj podhľad stropu z existujúceho Domu odborov a využitý bude aj kubánsky mramor, ktorý v súčasnosti prechádza podrobným technickým auditom.

Dom odborov už nebude iba kino či divadlo

Nový Istropolis sľubuje okrem svetovej architektúry aj špičkové technologické riešenie interiéru sály, ktoré ju priradí k unikátom v Strednej Európe. Hlavná sála Nového Istropolisu bude slúžiť kultúrno-kongresovým podujatiam, ktoré sa v nej budú môcť konať paralelne vďaka jedinečnému systému modulárnych častí. Samotný systém sedenia bude možné variabilne kombinovať, zdvíhať a presúvať ho podľa typu podujatia, aby vedela sála pojať čo najviac návštevníkov.

V novej štvrti, ktorá vznikne na mieste, čo roky chátra, sa Bratislavčania môžu tešiť na tri nové námestia, ktorým bude dominovať zeleň. Verejných priestorov pribudne v Novom Istropolise oproti súčasnosti až o polovicu viac. Zväčší sa aj hlavné námestie pred kultúrno-kongresovým centrom, kde sa bude dať sadnúť si do tieňa s výhľadom na fontánu a iné vodné prvky a umelecké diela . Celé územie bude zónou bez áut s parkovaním v podzemí a developer vybuduje aj nové cyklochodníky, ktoré v tejto lokalite chýbali.