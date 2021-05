Môže ísť obvinený Pčolinský z väzby do parlamentu?! Bývalý šéf slovenských vyšetrovateľov reaguje

Účasť obvineného bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského na rokovaní Národnej rady (NR) SR je možná, ale treba na to súhlas orgánov činných v trestnom konaní (OČTK).

Zdôraznil to pre TASR bývalý šéf slovenských vyšetrovateľov a vysokoškolský pedagóg Jaroslav Ivor. "Doteraz som sa s takýmto prípadom vo svojej praxi nestretol. Bolo by to v každom prípade neštandardné. Ale na druhej strane treba povedať, že obvinený, ktorý je vo väzbe, sa môže eskortovať na rôzne úkony trestného konania aj tie, ktoré je potrebné vykonať aj mimo ústavu na výkon väzby. Tu treba spomenúť napríklad rekonštrukciu alebo vyšetrovací pokus, alebo domovú prehliadku, kde je jeho prítomnosť nevyhnutná," zdôraznil Ivor.

Podľa jeho názoru by sa v tomto prípade analogicky dalo uvažovať, že ak je na ďalšie úspešné rokovanie NR SR nevyhnutná účasť Vladimíra Pčolinského, tak by pripustil, že analogicky sa to dá. "Tak ako môže ísť z väzby na rôzne úkony trestného konania, mohol by ísť aj na rokovanie NR SR. Ale s tým, a to podčiarkujem, že aj na tento úkon, tak ako na iné procesné úkony, musí byť súhlas orgánov činných v trestnom konaní, čiže predovšetkým dozorového prokurátora,“ zdôraznil Ivor.

Poslanci NR SR prerušili neverejné mimoriadne rokovanie súvisiace so stretnutím najvyšších predstaviteľov štátu v budove SIS. Plénum odsúhlasilo procedurálny návrh, aby bol na rokovaní prítomný aj exšéf SIS Vladimír Pčolinský, ktorý je aktuálne vo väzbe. Počas prerušenia schôdze o tom informoval poslanec Ondrej Dostál (SaS) s tým, že o ďalšom postupe rokuje grémium.