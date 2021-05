Čo robiť, keď vám tráva prerastie cez hlavu

Po daždivom máji rastie tráva veľmi rýchlo a kosiť ju je závod s časom a počasím. Viete, ako pokosiť trávu, s ktorou si kosačka neporadí?

Poznáte to. Po dvojtýždňových dažďoch prídete na chatu a zistíte, že tam zrazu máte trávu po kolená alebo rovno po stehná. Povzdychnete si s vedomím, že takú vysokú trávu vaša stará dobrá kosačka nepokosí ani pri najlepšej vôli a rozmýšľate, čo ďalej. S podobnou situáciou sa určite stretli mnohí z nás, no pokiaľ nemáte ochotného suseda s krovinorezom, alebo naozaj výkonnú kosačku, z tohto problému sa za pár dní môže stať riadna bolesť hlavy. Preto sme sa rozhodli objasniť problematiku kosenia vyžínačom a zbaviť túto tému zdanlivej náročnosti, ktorá mnohých primäla k tomu, aby tento nápad vzdali ešte skôr, než sa ho vôbec pokúsili zrealizovať. Budete si tak vedieť s problémom vysokej trávy poradiť aj pokiaľ ste v živote s vyžínačom alebo krovinorezom nepracovali.

Kosenie s vyžínačom zvládne naozaj každý

Tráva dokáže vyrásť do nebotyčných výšok v priebehu aj pár dní daždivého počasia. Naši starí rodičia by sa len zasmiali, nabrúsili kosu a tráva by padala ako podťatá. No pre tých z nás, ktorí nevyrástli na dedine, by nabrúsená kosa bola akurát tak skratkou na pohotovosť. A tráva by naďalej nerušene rástla do výšin. Pokiaľ potrebujeme urobiť rýchly proces s vysokou trávou, naším najlepším pomocníkom je vyžínač alebo krovinorez. Je pravdou, že aj krovinorezom s oceľovým kotúčom sa dá pri neopatrnosti poraniť. No pokiaľ nemáte neudržiavaný pozemok plný kríkov a mladých náletových drevín, úplne vám bude stačiť vyžínač – všestranný nástroj ako stvorený na kosenie vysokej, prerastenej trávy.

Vyžínač alebo krovinorez – ktorý si vybrať?

Pýtate sa, aký je medzi nimi rozdiel? Nie je to tvar rukoväte, aj keď by sa to na prvý pohľad mohlo zdať. Napriek tomu, že krovinorezy sú typické svojou širokou bicyklovou rukoväťou, nájdete dnes už aj vyžínače s D-rukoväťou typickou pre vyžínače. Hlavný rozdiel medzi nimi je v tom, že na vyžínače je možné namontovať len strunovú hlavu so žacím lankom, na krovinoreze môžete túto hlavu vymeniť za oceľový kotúč (trojzubý alebo aj špecializovaný pílový kotúč na pílenie hrubších drevnatých náletov). Vyžínačom zároveň stačí menší výkon od 0,6 do 1 kW, no krovinorezy potrebujú vyšší výkon okolo 2 kW, ktorý je nevyhnutný na pokosenie kríkov a mladých drevín na zarastených, dlhodobo neudržiavaných pozemkoch.

Výber vyžínača

Pre väčšinu záhrad však úplne postačuje vyžínač, s ktorým ľahko pokosíte trávu na miestach, kde sa kosačka nedostane alebo prerastenú trávu v menej udržiavaných častiach záhrady. Nemám však na mysli starý benzínový stroj, ktorý otec po každej zime musel brať do servisu, lebo odmietal naštartovať. V súčasnosti už existuje široký výber výkonných akumulátorových vyžínačov, ktorých použitie je oveľa jednoduchšie. Nie je v nich žiadny karburátor, ktorý sa upchá každú zimu, a netreba v nich meniť sviečky a vzduchový filter. Namiesto toho ich zapnete jedným tlačidlom. Zároveň sú podstatne ľahšie a tichšie ako zastaralé benzínové stroje. Dobrým príkladom je 56 V akumulátorový vyžínač EGO POWER+ ST1300E, ktorý v sade s priloženou 2,5 Ah batériou vydrží pracovať až 70 minút na jedno nabitie, pričom aj s batériou váži len 3,9 kg. Jeho tichú prevádzku ocenia najmä vaši susedia, no čistý vzduch bez benzínových výparov bude pôžitkom v prvom rade pre vaše pľúca. Veď naše záhrady majú byť miestom pokoja a odpočinku, nie hluku a znečistenia.

Správna technika kosenia s vyžínačom

S akumulátorovým vyžínačom je pri tom kosenie oveľa jednoduchšie. Podľa výšky a hustoty trávy si nastavíte stupeň rýchlosti, ktorý potrebujete, a vďaka nízkej hmotnosti s ním môžete kosiť bez toho, aby ste sa unavili. Zároveň sú aku vyžínače úplne bezúdržbové a stačí na nich dopĺňať len žacie lanko. V prípade, že je tráva naozaj vysoká, začnite ju kosiť vo výške približne 50 cm nad zemou, pričom postupne znižujte vyžínaciu hlavu až na želanú výšku kosenia. Dôležité však je pri všetkých vyžínačoch brať trávu iba koncom lanka, kde má najväčšiu reznú silu. Bližšie k stredu totiž lanko nedokáže trávu kosiť zďaleka tak efektívne. Takisto je dôležitá hrúbka lanka, ktorá sa odvíja od výkonu vyžínača. Výkonnejšie zariadenie dokáže používať hrubšie lanko, ktoré sa na oplátku menej opotrebuje a pomalšie sa míňa. No dôležité je rešpektovať pokyny výrobcu a nepresiahnuť maximálnu hrúbku lanka pre daný model.

Akumulátorové krovinorezy, ktoré v ničom nezaostávajú za benzínovými

Pokiaľ sa už medzi burinou a trávou začnú objavovať náletové dreviny, budete potrebovať výkonnejší stroj. Tu nachádzajú svoje využitie krovinorezy, napr. aku krovinorez EGO POWER+ BC3800E, ktorý sa vďaka výkonnému 2 kW bezuhlíkovému motoru vyrovná benzínovým krovinorezom s objemom motora až 42 cm. S takýmto výkonom si poradíte aj s hrubšími kríkmi a drevnatými náletmi do hrúbky približne 2 cm pri použití trojzubého kotúča. Pokiaľ siahnete po špecializovanom pílovom kotúči s počtom zubov 40 a viac, resp. so zubami z reťazovej píly, môžete výkonným krovinorezom kosiť aj mladé stromy do hrúbky kmeňa až 5 cm. Táto práca však už vyžaduje určité zručnosti a neodporúčame ju úplným začiatočníkom, nehovoriac o ochrannom vybavení, ktoré je na takúto prácu potrebné. Na bezpečnú prácu s vyžínačom vám však úplne postačí ochranný štít na tvár, dlhé nohavice, pevná uzavretá obuv, prípadne pracovné rukavice.

Keď zažijete slobodu od benzínu, nevrátite sa späť

Veríme, že tento článok vás pomohol vtiahnuť do tajov práce s vyžínačmi a krovinorezmi, a keď sa znovu stane, že vám tráva na záhrade začne prerastať cez hlavu, budete pripravení. Akumulátorové vyžínače sa tešia rastúcej obľube medzi záhradkármi, čo svedčí o jednoduchosti ich použitia a údržby a vynikajúcej ergonómii. Pracovať bez hluku a benzínových výparov je predsa oveľa príjemnejšie, ako zababrať sa pri miešaní oleja s benzínom, a potom ešte vdychovať škodlivé emisie a strácať sluch pri hlučnom benzínovom motore. S aku záhradnou technikou EGO POWER+ postavenou na 56 V lítiovej technológii máte v rukách skutočne kvalitné a výkonné zariadenia s dlhou výdržou, ktoré sú výbornou investíciou do modernej domácnosti. Stačí vám zakúpiť si jednu batériu, ktorá je kompatibilná s celým radom zariadení. EGO POWER+, a môžete sa postarať o celú záhradu v tichu a na čerstvom vzduchu. Viac informácií nájdete na www.egopower.sk.