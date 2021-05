Veľké stretnutie dvoch najväčších rivalov: Biden a Putin prvýkrát spolu!

Dlhoočakávané stretnutie amerického prezidenta Joe Bidena a jeho ruského náprotivka Vladimira Putina sa uskutoční na budúci mesiac v Ženeve, informovala v utorok televízia CNN s odvolaním sa na zdroj z kancelárie amerického prezidenta.

Prvé stretnutie amerického prezidenta Joea Bidena a jeho ruského náprotivka Vladimira Putina sa uskutoční 16. júna vo švajčiarskej Ženeve. Oznámil to v utorok Biely dom, informovala agentúra AFP.

Biden a Putin by sa stretnú na záver prvej zahraničnej cesty amerického prezidenta, uviedol zdroj. Podľa neho Biely dom vyslal tento týždeň do Ženevy poradcu pre národnú bezpečnosť Jakea Sullivana, ktorý sa tam má stretnúť so svojím ruským náprotivkom.

Biden začiatkom mája vyjadril očakávanie, že jeho schôdzka s Putinom by sa mohla konať v júni počas jeho cesty do Európy, kde sa zúčastní na summitoch NATO a združenia siedmich priemyselne najvyspelejších krajín (G7). Vrcholná schôdzka G7 sa uskutoční od 11. do 13. júna v Británii a stretnutie lídrov NATO bude 14. júna v Bruseli.

Podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova sa prezidenti na summite budú zoberať strategickou stabilitou.