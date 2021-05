Kto na Slovensku investuje do kryptomien?

Investovanie do kryptomien je veľmi diskutovanou témou aj v slovenských domácnostiach.

Slovenská spoločnosť Fumbi umožňuje investovať do kryptomien jednoduchým spôsobom širokej verejnosti. Vznikla v roku 2019 ako start-up firma a vo svojom odbore sa vypracovala na líderskú pozíciu na slovenskom trhu. Pozrime sa teda, ako do kryptomien investujú Slováci.

Ako vyplýva z ďalších údajov spoločnosti Fumbi, investori do kryptomien žijú naprieč celým Slovenskom. „Nie je žiadny kraj, žiaden okres, žiadna špecifická oblasť, ktorá by svojou početnosťou výrazne prevyšovala ostatné časti republiky. Môžeme povedať, že do kryptomien cez Fumbi investujú obyvatelia Slovenska zo všetkých kútov republiky,“ hovorí Juraj Forgács, riaditeľ a zakladateľ spoločnosti Fumbi.

Hoci Fumbi umožňuje investíciu už od 50 eur, priemerná výška investície na jedného Slováka je takmer 23-krát vyššia. „Môžeme len potvrdiť, že niektorí investori jednorazovo vkladajú vysoké sumy. Máme investorov, ktorí majú v jednom roku vyše 140 vkladov, lebo vkladajú každý druhý deň. Avšak máme aj investorov, ktorí investujú pravidelne každý mesiac s cieľom prípravy prostriedkov na dôchodok. Vytvárajú si tak svoj digitálny pilier,“ konštatuje Juraj Forgács.

Na začiatku roka sme boli svedkami prekonávania historických výšin najznámejšej meny Bitcoinu a teraz sa zas spomína prudký pokles, keď jeden Bitcoin stojí 30 000 eur a cena Etherea je 2 000 eur.

„Treba si uvedomiť, že rast hodnoty investície sa nevyvíja rovnomerne, ale sprevádza ho kolísanie cien. Skúsení investori vedia, že najvýhodnejší čas na nákup aktív je práve pri poklesoch, pretože vtedy nakupujú lacnejšie. Samozrejme, nikto nikdy dopredu nevie, kedy trh narazí na dno, ani kedy dosiahne najvyššiu hodnotu, ale všeobecne platí, že investori, ktorí investovali minulý rok, sú dnes vo výraznom pluse,“ vysvetľuje ďalej Juraj Forgács.

Trh kryptomien je dynamický, tvorí ho vyše 9000 virtuálnych mien. Musí sa v nich investor vo Fumbi vyznať, ak chce svoje investície úspešne zhodnotiť?

„Práve preto, aby investor nemusel sledovať celý trh, čo si vyžaduje množstvo času, vedomostí a skúseností, vytvorili sme unikátny Fumbi algoritmus, s ktorým investor z celého trhu kupuje vyše 20 kryptomien, ktoré musia spĺňať prísne kritériá. S touto službou, ktorú sme nazvali Fumbi Index, sme našu ponuku úspešne rozbiehali. V súčasnosti sme portfólio našich služieb rozšírili a zatiaľ v beta verzii ponúkame skúsenejším klientom možnosť investovať do portfólia Fumbi Vlastná Voľba, ktoré si sami vytvoria. Ďalej pripravujeme portfóliá Fumbi Bitcoin & Zlato a Fumbi Stabilná mena.“

Investovanie do kryptomien cez stránku Fumbi.network je jednoduché, transparentné a bezpečné. „Investovanie do kryptomien vôbec nevyžaduje technické skúsenosti, s Fumbi môže naozaj investovať každý. Navyše máme skvelú zákaznícku podporu, ktorá v prípade akýchkoľvek otázok vždy pomôže,“ končí pohľad do zákulisia Fumbi Juraj Forgács.