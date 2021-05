Strach o novinára Prataseviča: Vo väzení mu hrozí mučenie

Bieloruský novinár a aktivista Sciapan Pucila, spoluzakladateľ bieloruského spravodajského kanála NEXTA, ktorý žije v exile v Poľsku, dostáva vyhrážky smrťou.

Na otázku, či počas pobytu v Poľsku cíti nejaké nebezpečenstvo, Pucila v rozhovore pre poľský denník Rzeczpospolita uviedol, že vyhrážky dostával "aj predtým, teraz sa to zintenzívnilo".

"Píšu mi, že sme ďalší v poradí, že nás neunesú a neodvezú do Bieloruska, ale zastrelia nás vo Varšave," spresnil Pucila.

Neznáme osoby sa tiež vyhrážajú, že vyhodia do vzduchu aj kanceláriu kanála NEXTA, "preto sme veľmi opatrní, musíme však pokračovať v boji proti režimu, lebo neexistuje žiadny iný spôsob".

Podľa Pucilovho názoru je nutné, aby západné štáty podnikli "oveľa odvážnejšie kroky, napríklad odpojili Minsk od bankového systému SWIFT alebo uznali Lukašenkov režim ako teroristickú formáciu a zakázali lety nad Bieloruskom".

V rozhovore pre poľský denník sa Pucila vyjadril aj k prípadu svojho kolegu Ramana Prataseviča, zadržaného v nedeľu v Minsku po vynútenom núdzovom pristátí lietadla spoločnosti Ryanair, ktorým spolu so svojou ruskou priateľkou cestoval z Atén do Vilniusu. Pucila uviedol, že Pratasevičovi v bieloruskom väzení hrozí mučenie. Pripustil, že môžu použiť aj zakázané látky, "ktoré by ho prinútili rozprávať".

Prataseviča spolu s Pucilom, druhým zakladateľom komunikačného kanálu Nexta Live fungujúcim na sociálnej sieti Telegram, zaradili vlani v novembri bieloruské úrady na zoznam osôb podozrivých z teroristickej činnosti.

Úrady tak urobili na základe skorších obvinení, že sa obaja mladí muži podieľali na organizovaní masových nepokojov, čo je trestný čin, za ktorý v Bielorusku hrozí až 15 rokov väzenia. Kanál Nexta však vtedy upozornil, že terorizmus sa v Bielorusku trestá doživotným väzením alebo smrťou.

Nexta a jeho sesterský kanál Nexta Live sú momentálne zrejme najznámejšími zdrojmi informácií o aktivitách bieloruskej opozície. Bieloruský súd v októbri označil kanál Nexta Live za "extrémistický" a nariadil jeho zablokovanie. Rovnaký osud medzičasom stihol aj spravodajský web TUT.by.