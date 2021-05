V Texase môžu mať po novom strelné zbrane bez preukazu: Kritika na seba nenechala čakať

Zákonodarcovia v americkom štáte Texas schválili návrh zákona, ktorý by tamojším obyvateľom umožnil nosenie strelných zbraní bez zbrojného preukazu a bez vykonania osobnej previerky či predošlého výcviku.

V utorok o tom informovala agentúra AFP.

Poslanci tamojšieho zákonodarného orgánu, v ktorom majú väčšinu republikáni, schválili tento návrh v pondelok. Tamojší guvernér Greg Abbott sa už vyjadril, že návrh zákona podpíše – napriek upozorneniam policajných zložiek, že tak môže ohroziť jej členov i verejnosť, približuje AP.

Po schválení zákona by tak pri sebe mohli strelné zbrane nosiť osoby vo veku 21 rokov a viac, pod podmienkou, že nemajú zápis v registri trestov za spáchanie násilného činu, približuje AP.

Prijatie takéhoto zákona by však nezabránilo podnikom a prevádzkam zakázať do svojich priestorov vstup so strelnou zbraňou. AP tiež dopĺňa, že na nákup niektorých tipov strelných zbraní by sa naďalej vzťahovala povinnosť vykonania osobnej previerky.

Skupiny angažujúce sa za reguláciu práva na nosenie strelných zbraní tento krok kritizujú, pričom poukazujú na históriu hromadných strelieb v štáte, z ktorých viaceré sa odohrali len nedávno. Pri väčšine z týchto tragédií však útočníci použili tzv. útočné zbrane, pripomína AP.

Stúpenci návrhu zákona zas argumentujú slovami, že nové nariadenie umožní obyvateľom Texasu lepšie sa brániť na verejnosti a odstráni zbytočné prekážky spojené s právom nosiť zbrane, ktoré je zakotvené v ústave.

Texas patrí k štátom USA s najmiernejšími zákonmi týkajúcich sa regulácie strelných zbraní. V štáte je zaregistrovaných viac ako 1,6 milióna držiteľov zbrojného pasu.

V Texase je už povolené na verejnosti nosiť bez preukazu strelné zbrane s dlhou hlavňou, akými sú napríklad pušky. Štátu tiež chýba zákon, ktorý sa zaoberá obmedzením súkromného predaja zbraní.

Povolenie nosiť strelné zbrane majú obyvatelia Texas od roku 1995, pričom vedenie štátu posledných desať rokov uvoľňuje nariadenia spojené s prípravou na získanie zbrojného preukazu a znižuje jeho ceny, dodáva AP.