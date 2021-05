Mičovský ohlásil rezignáciu: Kto by ma mohol nahradiť na poste ministra

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽANO) oznámil, že odstúpi z funkcie. Urobiť tak chce v pondelok 31. mája.

Mičovský to oznámil na brífingu v súvislosti s dianím v Slovenskom pozemkovom fonde (SPF). Rozhodnutie odstúpiť je podľa Mičovského dobré "kvôli tomu, aby sme potvrdili, že sa nemáme v takýchto situáciách snažiť prekľučkovať". "Je tu situácia taká, že som nominoval človeka, ktorý pravdepodobne zlyhal. Odborník sa nájde, ale okrem odbornosti treba aj človeka, ktorý je morálne spôsobilý," konštatoval.

Mičovský pripustil, že jeho nástupcom vo funkcii ministra pôdohospodárstva by mohol byť súčasný štátny tajomník rezortu Martin Fecko (OĽANO). "Ja si Martina nesmierne vážim. Možno práve on bude ten, ktorý tu bude o chvíľu stáť. Bude to dobrá voľba. Nechcem však hovoriť za tých, ktorí musia o tom rozhodnúť," poznamenal.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal v piatok (21.5.) na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku návrh na väzobné stíhanie v prípade siedmich obvinených osôb. Ide o osoby, ktoré Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala v stredu (19.5.) v súvislosti s korupciou na SPF v rámci akcií Latifundista a Feudál.

Medzi obvinenými bola aj generálna riaditeľka SPF Gabriela Bartošová, ktorá do funkcie nastúpila za súčasnej vlády a nominoval ju Mičovský. Ministerstvo v pondelok prijalo jej abdikáciu. Skutočnosť, že sa orgány činné v trestnom konaní (OČTK) venujú aj nominantom súčasnej koalície podľa ministerstva potvrdzuje otvorenosť a úprimnosť protikorupčného snaženia tejto vlády.