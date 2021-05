Rušné ráno v Bratislave: Na frekventovanom moste sa zrazili tri autá

Vodiči sa v utorok ráno zdržia desať až 30 minút na viacerých úsekoch v Bratislave, ako aj pri vjazde do hlavného mesta. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.

Upozorňuje tiež na nehodu, ktorá sa stala na Moste Apollo v smere do centra. V pravom pruhu sa zrazili tri autá, vodiči sa zdržia. Pre skúšky na plavebnej komore je do 16.00 h úplne uzavretá komunikácia na vodnom diele Čunovo, upravené sú aj linky MHD.

Kolóna je na starej Seneckej ceste pri Metre aj na výjazde z Ivanky pri Dunaji v smere do Bratislavy, vodiči si počkajú 30 minút. Polhodinu sa zdržia aj na Račianskej a na Ulici Svornosti v smere do centra. Na vjazde do hlavného mesta z Mosta pri Bratislave si vodiči počkajú 20 minút. Rovnaké zdržanie ich čaká na vjazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy.

Stella centrum na svojom webe informuje o kolóne na D2 v smere Lamač - Sitina - Mlynská dolina, vodiči si počkajú do desiatich minút. Na úseku D1 Bratislava Zlaté Piesky - Prístavný most sa zdržia 15 minút.

O úplnej uzávere v bratislavskej mestskej časti Čunovo informuje Zelená vlna RTVS aj Dopravný podnik Bratislava. Približne v čase od 8.00 do 16.00 h bude z dôvodu vykonávania funkčných skúšok na objekte plavebnej komory uzavretá komunikácia na vodnom diele Čunovo. "Linka 90 bude skrátená po zastávku VE Čunovo. Zastávky Areál vodných športov a Danubiana nebudú obsluhované," uviedol dopravný podnik na svojom webe.