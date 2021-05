Pratasevič prehovoril na videu: Cichanovská ihneď reaguje, mučia ho bezpečnostné zložky?!

Bieloruský opozičný novinár Raman Pratasevič, ktorý bol v nedeľu zadržaný po nútenom pristátí civilného lietadla v Minsku, sa v pondelok večer objavil na videu, v ktorom sa priznáva k "organizovaniau masových nepokojov" v Minsku.

"Pokračujem v spolupráci s vyšetrovaním a priznávam sa k organizácii masových nepokojov (po prezidentských voľbách) v Minsku," hovorí na videu dvadsaťšesťročný blogger. Podľa poprednej bieloruskej opozičnej političky Svjatlany Cichanovskej však Pratasevič vystúpil na videu pod nátlakom.

Bezpečnostné zložky ho zadržali po tom, čo bieloruské úrady s pomocou stíhačky prinútili lietadlo spoločnosti Ryanair na trase z Atén do Vilniusu pristáť v Minsku. Vo vlasti opozičníka podľa ruských médií mu hrozí 15 rokov väzenia.

"Môžem vyhlásiť, že nemám žiadne zdravotné problémy, vrátane (ťažkostí) so srdcom ani inými orgánmi," oznamuje Pratasevič na videu, ktoré sa objavilo aj napríklad na bieloruskom provládnym kanáli Žoltyje Slíva. Pratasevič mal na sebe tmavú mikinu, sedel za stolom a zvieral ruky. V tridsaťsekundovom zázname ďalej povedal, že je vo väzobnej väznici v Minsku a správajú sa k nemu maximálne korektne.

Vierohodnosť videa ale spochybnila na twitteri bieloruská opozičná politička Cichanovská. "Takto vyzerá Raman, keď je pod fyzickým a duševným tlakom. Vyzývam k jeho okamžitému prepusteniu, rovnako ako ďalších politických väzňov," napísala Cichanouská.

Krátko pred zverejnením videa hovorkyňa bieloruského ministerstva vnútra na sociálnej sieti Telegram vyhlásila, že Raman Pratasevič sa nachádza vo väzbe v Minsku, a poprela tak informácie o jeho zdravotných problémoch. O možnej hospitalizácii zadržaného novinára v pondelok večer informoval napríklad šéfredaktor bieloruského opozičného portálu next s odvolaním na Pratasevičovu matku. "Podľa svojej matky je Raman Pratasevič v nemocnici v kritickom stave - ochorenie srdca," uviedol na twitteri Tadeusz Giczan.

Podľa ruského denníka Kommersant matka opozičného novinára o synovej hospitalizácii informovala televíziu Belsat s tým, že jej to oznámili zdravotníci. Dodala, že to môže byť pravda, pretože jej syn problémy so srdcom má, podotkol denník.

Cichanovská ešte pred vyjadrením ministerstva vnútra podľa agentúry Reuters uviedla, že nie je jasné, kde sa Pratasevič nachádza. Novinárom vo svojom litovskom exile oznámila, že "existuje vysoká pravdepodobnosť", že ho bieloruské bezpečnostné zložky "práve v tejto chvíli mučia".