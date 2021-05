Šialené! Žena predstierala vlastnú smrť: Z toho dôvodu sa vám pozastaví rozum

Ľudia sú schopní už asi naozaj všetkého. Alexandria sa evidentne nevedela zmieriť s rozchodom a chcela vyvolať u svojho ex záujem. Učinila teda radikálne rozhodnutie.

Ako informuje The Sun, žene po rozchode chýbala pozornosť od jej bývalého. Chcela ju ziskať späť, avšak zvolila si za týmto účelom veľmi netradičný spôsob. Svoj plán uverejnila na sociálnej sieti TikTok. Z videa sa stal úplný virál.

"Keď sa môj bývalý so mnou rozišiel, vytvorila som falošné úmrtné oznámenie, aby som zistila, či mi zavolá," vysvetlila Alexandria. Súčasťou tejto falošnej smutnej správy bola aj fotografia, na ktorej je žena zachytená v prekrásnej záhrade. Zároveň informovala, že Alexandria zomrela vo veku 28 rokov.

Aby to bolo naozaj uveriteľné, odkaz bol napísaný z pohľadu jej rodičov. „Jej láska, smiech a štedrosť budú všetkým veľmi chýbať," stálo vo vyhlásení.

Tento obsah pobúril mnohých používateľov známej sociálnej siete. Niektorí ju označili za toxickú osobu. Žene to však mohlo byť jedno. Dosiahla to, čo chcela. Ozval sa jej bývalý. Istý človek sa jej v komentári spýtal: "Volal? Funguje to alebo nie?!" Jej odpoveď hovorila za všetko: "Funguje to."