Sassoli reaguje na nútené pristátie lietadla: Európska únia musí konať bez váhania

Nedeľňajšie nútené pristátie letu spoločnosti Ryanair v Minsku má bezprecedentnú závažnosť, musí byť okamžite spustené medzinárodné vyšetrovanie a bieloruské úrady musia prepustiť zadržaných. Uviedol to v pondelok večer na úvod mimoriadneho summitu EÚ predseda Európskeho parlamentu (EP) David Sassoli.

Šéf europarlamentu vo svojom tradičnom otváracom príhovore zdôraznil potrebu dôraznej a jednotnej reakcie Únie na nedeľňajšie udalosti v Bielorusku.

Bieloruské letecké úrady v pondelok oznámili, že lietadlo spoločnosti Ryanair smerujúce z Atén do Vilniusu bolo nútené pristáť v nedeľu v Minsku po prijatí správy údajne od palestínskeho hnutia Hamas, že na palube je bomba. Po pristátí však úrady zatkli novinára a opozičného aktivistu Ramana Prataseviča (26), ktorý bol na palube. Prehliadka lietadla nepotvrdila nijaký podozrivý predmet.

Von der Leyenová otvorene o Lukašenkovi a jeho režime: Drsný odkaz Bielorusku

"Včerajšie udalosti majú bezprecedentnú váhu. Režim prezidenta Alexandra Lukašenka pozbavil Ramana Prataseviča a jeho spoločníčku slobody. Žiadame ich okamžité a bezpodmienečné prepustenie a možnosť opustiť krajinu," zdôraznil Sassoli pred šéfmi vlád a štátov EÚ.

Dodal, že je nevyhnutné medzinárodné vyšetrovanie tohto incidentu, aby sa overilo, či suverénny štát neohrozil leteckú dopravu a bezpečnosť cestujúcich a či nedošlo k porušeniu Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (Chicagský dohovor) z roku 1944.

"Naša odpoveď musí byť rázna, okamžitá a jednotná. Európska únia musí konať bez váhania a potrestať zodpovedné osoby. Dnes večer máte veľkú zodpovednosť ukázať, že Únia nie je len papierový tiger," odkázal šéf EP premiérom a prezidentom krajín EÚ.

Sassoli sa vyjadril aj k hlavnej téme zahraničnopolitického bloku rokovaní - k vzťahom medzi EÚ a Ruskou federáciou. Skonštatoval, že nedávne sankcie zavedené Moskvou neboli namierené len proti jeho osobe či podpredsedníčke Európskej komisie Věre Jourovej, ale aj proti inštitúciám EÚ. "Namiesto toho, aby nás to vystrašilo, iba nás to povzbudzuje, aby sme v našej činnosti neprestali," opísal situáciu a opätovne do Moskvy odkázal, že musí prepustiť na slobodu opozičného politika Alexeja Navaľného.