Škandál v parlamente: Poslanec obvinený zo zneužívania maloletej!

Prežíva krušné chvíle! Poslanec z OĽaNO Ján Herák (33) si v pondelok prevzal obvinenie zo zneužívania maloletej osoby. Novému Času povedal, že ide o totálne klamstvo a obvinenie odmieta. O čo vlastne ide?!

Informáciu priniesla RTVS. Herák však odmieta, že by sa niečoho takéto dopustil. „Čistý blud. Absolútne sa s tým nestotožňujem. Dnes som to prevzal a intenzívne to riešim s advokátkou. To je všetko, čo k tomu môžem povedať. Je to totálna absurdnosť a nepodložený výmysel. Nikoho som neobťažoval. Je to totálne klamstvo,“ povedal nám poslanec v pondelok večer. Bol už vo veci vypovedať? „Nebol som ešte vypovedať, vôbec. Riešili sa len procesné úkony. Len dnes som obdržal, v podstate po roku nejaké uznesenie,“ uzavrel Herák, ktorý nechápe, odkiaľ sa verejnosť o jeho obvinení dozvedela.

Herák sa na sociálnych sieťach prezentuje ako muž, ktorý si nadovšetko ctí svoju rodinu. „Rodina je základ a bez nej nám bude vždy niečo chýbať. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň rodiny. Všetkým rodičom, rodinám patrí obrovská úcta, poďakovanie a uznanie,“ napísal poslanec z hnutia OĽaNO pod fotku so svojou rodinkou. Do parlamentu kandidoval vo veku 31 rokov s víziou meniť životy mladých ľudí žijúcich v detských domovoch. O to šokujúcejšie je, že mu bolo vznesené obvinenie zo zneužívania maloletej osoby. Informáciu potvrdil Novému Času hovorca nitrianskej prokuratúry Jaroslav Maček.