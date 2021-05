Ženu bolelo hrdlo, zo sexuálne prenosného vírusu sa vykľulo niečo oveľa horšie: Zúfalý boj o život!

Bežná pohlavne prenosná choroba prerástla do smrteľnej rakoviny. Žena (46) otvorene hovorí o ťažkom boji, ktorý zvádzala. Od začiatku vedela, že niečo nie je v poriadku!

Matka piatich detí, ktorej sexuálne prenosná infekcia sa ukázala byť smrteľnou rakovinou, porozprávala o príznakoch, ktoré prehliadala. Povedala tiež, prečo ju jeden a pol roka čakania na diagnózu takmer stál život. Jo Murray z austrálskeho Sydney si na konci roka 2019 myslela, že má obyčajné bolesti hrdla, až kým si tam nenahmatala hrčku, informuje portál Daily Mail.

V snahe zistiť, čo to je, navštívila Jo dvoch lekárov. Prvý jej povedal, že o nič nejde, no druhý jej oznámil šokujúcu správu. Má rakovinu tretieho stupňa, ktorá sa rozšírila do mandlí, jazyka a ľavej lymfatickej uzliny. Spôsobil ju vírus HPV – Ľudský papilomavírus. Ide o veľmi bežný vírus, ktorý sa prenáša kožou alebo pohlavným kontaktom. Zvyčajne nevykazuje žiadne príznaky a infekcia sama odoznie, ale asi v desiatich percentách prípadov sa z nej môže stať aj nebezpečná rakovina.

„Vôbec som netušila, čo je HPV. Nikto o tom nehovoril v škole ani v mojej rodine alebo skupine priateľov,“ povedala Jo. Bývalá bankárka uviedla, že keď v marci 2020 počula odborníka povedať „Je mi ľúto, máte rakovinu“, myslela si, že išlo o rozsudok smrti.

„Mala som strýka, tetu, bratranca a švagra, ktorí zomreli na rakovinu - nikto z mojej najbližšej rodiny to neprežil,“ uviedla. Lekár povedal, že jej šance na prežitie sú dobré a vyzval ju, aby zostala pozitívna. Počas nasledujúcich mesiacov pani Murray podstúpila cykly chemoterapie a ožarovania, jedla a pila cez napájaciu trubicu, každé štyri hodiny brala lieky proti bolesti a potrebovala, aby sa o ňu 24 hodín staral jej manžel Brett. Väčšina jej detí žije ďaleko a nemohli svoju mamu navštíviť pre pandemické obmedzenia a uzavreté hranice.

V auguste Jo povedali, že rakovina zmizla. „Mám také šťastie, že som tam mala svoju rodinu, aby sa o mňa postarala,“ povedala a dodala, že je šťastná, že verila svojmu inštinktu. Prvý lekár, ku ktorému šla začiatkom roka 2020, jej povedal, že bojuje s infekciou a predpísal jej antibiotiká. Bola vtedy nahnevaná, pretože si bola úplne istá, že ide o niečo vážnejšie. Preto sa objednala k inému lekárovi.