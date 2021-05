Znepokojivé ultimátum Richarda Sulíka: Ak Za ľudí odíde z koalície, SaS ju bude nasledovať

Podpredseda strany Hlas-SD Richard Raši v relácii televízie TA3 V politike potvrdil, že nezaradení poslanci parlamentu okolo Petra Pellegriniho podporia v tejto veci poslanecký návrh Petry Hajšelovej (Sme rodina).

Ak strana Za ľudí odíde z koalície pre novelu Trestného poriadku upravujúcu podmienky kolúznej väzby, strana Sloboda a Solidarita (SaS) ju bude nasledovať. V dnešnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Vnímal by ako problém, ak by sa ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) a predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) na tejto novele nedohodli.