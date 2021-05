V Národnej rade bude opäť dusno: Na poslancov čakajú zmeny v rozpočte aj úprava kolúznej väzby

Poslanci Národnej rady (NR) SR sa majú zísť opäť v stredu (26. 5.) o 13.00 h. Pokračovať by mala 28. schôdza parlamentu, ktorú minulý týždeň predseda snemovne Boris Kollár (Sme rodina) prerušil.

Koalícia totiž mala ešte rokovať o návrhoch, ktoré ostali na programe, a to o zvýšení deficitu v štátnom rozpočte a o zmenách pri kolúznej väzbe.

Z novely štátneho rozpočtu vyplýva, že celkové výdavky štátneho rozpočtu majú byť tento rok vyššie o 3,389 miliardy eur. Namiesto pôvodne plánovaných 23,9 miliardy eur by tak mali dosiahnuť 27,3 miliardy eur. Parlament by sa mal novelizáciou rozpočtu zaoberať v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodnúť by o tom mali v stredu. Proti zrýchlenému režimu sa však ozvala koaličná SaS. Zvýšenie deficitu zhruba o 3,3 miliardy eur považuje za vážnu tému a chce k tomu diskusiu. Tá prebieha najmä medzi hnutím OĽANO a stranou SaS.

Na programe majú poslanci aj novelu Trestného poriadku z dielne poslankyne Petry Hajšelovej (Sme rodina). Návrh má upravovať kolúznu väzbu. Podobnú novelu ale pripravila aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Myslí si, že takéto zmeny by nemali prejsť poslaneckým návrhom. Upozorňuje, že prijatím Hajšelovej novely môže dôjsť k mareniu vyšetrovania. Šéf Sme rodina Kollár zas upozorňoval na "nadužívanie väzby". Ministerku kritizoval, že na prípravu legislatívy mala dosť času. Hlasovanie o Hajšelovej novele je naplánované ešte na tejto schôdzi, viacerí predstavitelia koalície ale pripúšťajú jej preloženie na júnovú schôdzu.

Poslancov na aktuálnej schôdzi čaká okrem toho aj voľba podpredsedu NR SR a predsedu výboru pre sociálne veci.