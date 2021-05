Analýza odhalila dopady pandémie na maloobchod: Zrýchlil sa presun predaja do online priestoru

Pandémia nového koronavírusu priniesla rakúskemu maloobchodu nielen výrazný prepad tržieb, ale urýchlila aj presun predaja do online priestoru. Výdavky Rakúšanov vlani nominálne stagnovali na úrovni 67,6 miliardy eur, po zohľadnení inflácie medziročne klesli o 1,3 %.

Podľa najnovšej analýzy organizácie Branchenradar pre sektorové združenie Handelsverband však z prírastku online predaja neprofitovali všetci.

Vo všetkých sektoroch nastal podstatný nárast online výdavkov v porovnaní s kamennými predajňami. Napríklad, predaj potravín v kamenných predajniach síce vzrástol o 8 %, no online predaj tohto segmentu stúpol o 46 %. Obchod so zábavnou elektronikou a informačnými technológiami stúpol v kamenných predajniach len mierne, cez internet sa zvýšil takmer o pätinu.

Podľa šéfa Branchenradar Andreasa Kreutzera bolo chybou očakávať, že digitalizácia sa rozšíri po všetkých sektoroch hospodárstva a kombinácia predaja online a v kamenných predajniach bude úspešná. Podiel tejto kombinácie na tržbách maloobchodu v roku 2020 medziročne klesol z 22 % na 19 %, pretože čistý digitálny obchod rástol rýchlejšie než kombinácia. "Profitovali iba zahraniční online predajcovia," cituje Kreutzera agentúra APA. Ich podiel na online predaji stúpol na 64 %.

Presvedčenie, že online predaj možno prevádzkovať "len tak mimochodom" je jednoducho nesprávne. Podľa Kreutzera totiž zvládanie jedinečných pravidiel vyžaduje špeciálne vedomosti a dostatok kapitálu. Online predaj je vhodný pre špecialistov alebo veľké nadnárodné obchody, ktorí majú dostatok peňazí a personálu. Menším firmám Kreutzer odporúča zlepšiť sa v ich oblasti a podporovať programy pre zákazníkov. Domovská stránka a aktivity na sociálnych sieťach sú síce dôležité, no nemusí to automaticky znamenať online obchod.

Niektoré produkty sú pre online predaj vhodnejšie než iné, no rast záujmu zákazníkov o online predaj nemožno zastaviť, i keď tak výrazný vzostup ako počas pandemického zatvorenia obchodov už nenastane. Časť doterajšieho online predaja sa vráti späť do kamenných obchodov, avšak zmenené očakávania zákazníkov v súvislosti s pohodlným nakupovaním z domu znamenajú dodatočný tlak. "Ľudia sú často nervózni, keď nakupujú v kamenných predajniach, pretože nie sú ochotní stáť v rade," povedal šéf Handelsverband Rainer Will.

Analýza poukazuje na to, že celkové výdavky domácností vlani medziročne klesli o 14 miliárd eur. Ak sa zohľadní fakt, že podľa prognóz mali stúpnuť o päť miliárd eur, prišlo rakúske hospodárstvo o 19 miliárd eur. Tento rok ani zďaleka schodok nevyrovná. Očakáva sa, že výdavky budú o 20 miliárd eur nižšie než by boli pri stabilnom raste bez pandémie. Schodok vo výdavkoch sa tak za dva roky sčíta na 39 miliárd eur.

Handelsverband odhaduje, že veľké problémy ešte obchody čakajú a súvisia s ukončením štátnej pomoci a rôznych odkladov platieb. Vlani bolo evidovaných 40 000 obchodov a Will sa obáva, že v období nadchádzajúcich mesiacov až jedného roka ich bude zatvorených 5000. Často sa totiž prehliada výška zadlženosti obchodov, ktorá vznikla počas koronakrízy a vzhľadom na neraz súkromné financovanie nie je viditeľná v bilanciách.