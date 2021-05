Nórov čaká výraznejšie uvoľnenie opatrení: Na čo sa ľudia môžu tešiť a čo sa zmení pre turistov?

Nórsko plánuje zmierniť niektoré epidemiologické obmedzenia, čo znamená že od 27. mája budú napríklad bary môcť predávať alkoholické nápoje a Nóri pozývať do svojich domovov viac ľudí žijúcich mimo ich domácnosti, uviedla v piatok agentúra AFP.

"Som veľmi šťastná, že dnes už začíname vidieť začiatok konca pandémie," vyhlásila nórska predsedkyňa vlády Erna Solbergová pre médiá. "Postupne sa začíname vracať do normálneho života." So zlepšujúcimi sa číslami v epidemiologických štatistikách, Nórsko prechádza do druhej fázy svojho štvorstupňového plánu uvoľňovania opatrení.

Bary budú môcť od budúceho štvrtku servírovať alkohol až do polnoci a nielen do 21. hodiny ako doteraz, avšak štamgasti budú stále musieť sedieť na svojich miestach a dodržiavať metrový odstup.

Počet povolených hostí na domácej návšteve sa zvýši od piatich na desať, pričom tento limit sa nevzťahuje na ľudí ktorí boli zaočkovaní alebo prekonali ochorenie COVID-19. Takisto bude možné začať opäť cestovať v rámci krajiny i za iným než nevyhnutným účelom.

Aj keď vláda neodporúča zahraničné cesty až do 1. júla, 10-dňová povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich do Nórska bude pre niektorých návštevníkov menej prísna. Ľudia prichádzajúci z iných európskych krajín, kde sa miera incidencie pohybuje pod 150 prípadov na 100.000 obyvateľov za posledných 14 dní nebudú musieť byť izolovaní v hoteli počas svojej karantény.

Nórsko takisto plánuje zaviesť v prvej polovici júna vakcinačné pásy, vďaka ktorým budú mať ich držitelia väčšiu slobodu pohybu. Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), Nórsko má najmenšiu mieru incidencie v Európe, 107,85 prípadov na 100.000 obyvateľov.