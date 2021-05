Trojnásobná mama Mária Čírová prežila s deťmi obdobia vzdoru: Jednoznačná rada rodičom!

Každý rodič si pri svojich vyrastajúcich deťoch prejde takzvaným obdobím vzdoru.

Skúsenosť s tým má aj speváčka Mária Čírová (32), ktorá je matkou troch detí a keďže je momentálne na materskej dovolenke, často dostáva od fanúšikov rôzne otázky ohľadom rodičovstva. A aj keď ako rodina spolu prežívajú krásne chvíle, aj tie sa striedajú s tými horšími, pretože nič nie je vždy ružové. Ako sama tvrdí, najťažšou vecou na rodičovstve je jednoznačne výchova. Aj tú však zvláda!

Speváčka má spolu s manželom Marošom Kachútom plné ruky práce pri výchove ich troch detí Huga, Zoe a Rubena. Pri starších deťoch sa ani oni nevyhli obdobiu vzdoru. „Aj my sme si prešli vzdorom u detí a viem, že veľa rodičov v tomto období stráca trpezlivosť. Keď sa dieťa hodí o zem, alebo nechce vrátiť hračku druhému dieťaťu a vy sa už s tou druhou mamičkou dohadujete, či si ju teda môžete požičať, nerobte to!“ odporúča rodičom.

Aj keď je to náročné, treba byť dôsledný a nepoľaviť. „Keď sa vaše dieťa rozplače, majte trpezlivosť, lebo deti sa naučia veľmi rýchlo, že keď niečo chcú, vydobyjú si to plačom. Nechcem, aby to vyznelo, že som nejaký diktátor, ale keď boli Hugo aj Zoe malí, tak čokoľvek, čo som povedala, sa muselo dodržať. Dôležité je, aby ste sa riadili svojím srdcom, lebo osobne si myslím, že to nikdy neklame,“ dodala Čírová na záver.