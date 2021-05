Hotel v zámku vo Vígľaši položila korona: Národnú pamiatku núkajú v dražbe za 16 miliónov!

Môžete si vydražiť národnú kultúrnu pamiatku! Zrekonštruovaný zámok vo Vígľaši (okr. Detva), z ktorého je luxusný štvorhviezdičkový hotel, sa ocitol v dražbe. Záujemcovia si musia pripraviť minimálne 16 610 000 eur, dražba sa má uskutočniť koncom júla. Vedenie hotela však stále verí, že k nej vôbec nedôjde.

Vígľašský zámok, ktorý otvoril po rozsiahlej štvorročnej rekonštrukcii svoje brány v septembri 2014, dýcha históriou a luxusom. Majitelia doň investovali 15 miliónov eur, z ktorých 6 miliónov tvorili eurofondy. Nábytok bol vyrobený špeciálne na mieru.

Hostia majú k dispozícii aj wellness centrum s dvoma bazénmi a saunami. Okrem kaplnky a reštaurácie sa tam nachádza 60 izieb a apartmánov s počtom lôžok 120, veľká kongresová sála, vináreň, dve rytierske sály i tajné chodby. Koronakríza však úradovala aj tu a luxusný hotel sa ocitol v dražbe. Dražobná spoločnosť vyhlásila prvé termíny na obhliadku pre záujemcov na začiatok júla a dražbu chce uskutočniť 26. júla.

Rezervácie platia

Vyvolávacia cena je podľa znaleckého posudku 16 610 000 eur a dražobná zábezpeka 49-tisíc eur. „Robíme všetko pre to, aby sme vyriešili túto situáciu. Ako väčšina hotelov a ubytovacích zariadení sme sa ocitli v zlej situácii, no nedopustíme, aby sa dražba uskutočnila,“ uviedol riaditeľ Hotela The Grand Vígľaš Tomáš Sokologorský. Dodal, že hotel funguje aj naďalej a rezervácie klientov, firemných akcií a svadieb platia.

„Požiadali sme aj o štátnu pomoc, na ktorú sme mali nárok, a tú sme získali. Pripravujeme sa na otvorenie letnej sezóny a hotel sprístupníme verejnosti hneď, ako to umožnia opatrenia,“ doplnil riaditeľ. Vedenie sa snaží so vzniknutou situáciou vyrovnať tak, aby nemuseli robiť personálne zmeny a znižovať počty zamestnancov.

Prekvapený starosta

Oznam o dražbe prekvapil aj starostu Vígľaša Róberta Záchenského. „Nevedel som, že majú až také problémy. Zaskočilo ma to. Určite tomu nepomohla pandémia. Zámok je na prevádzku náročný svojou veľkosťou a nemali to teraz jednoduché,“ hovorí starosta, ktorý verí, že pôvodní majitelia vzniknutú situáciu vyriešia.

Zámok, ktorý bol prestavaný v 14. storočí z kláštora, predala obec v roku 2008 spoločnosti Zámok Vígľaš za jednu korunu. Od roku 1945 bol ruinou. Zničili ho vojská armády počas oslobodzovacích bojov.

Hodnota zámku je vyššia

Patrícia Balkó, realitná maklérka, Broker Consulting

- Je to luxusná nehnuteľnosť, ktorá prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Má to reálnu, ale aj historickú hodnotu. Hotel je bohato vybavený a dýcha históriou. Možno Slovákom sa to zdá byť predražené, ale celosvetová hodnota a na to, čo sa tam všetko zachovalo a vybudovalo, podľa mňa cena je aj nízka. Hodnota zámku je vyššia, ja by som ju odhadovala aj na dvojnásobok. V prvom rade by mal mať záujem o túto nehnuteľnosť štát, lebo je to historická pamiatka.