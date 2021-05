Kam môžeme ísť v lete na dovolenku bez karantény? Zelená je takmer celá Európa

Konečne! Konzíliu odborníkov sa podarilo sfinalizovať tzv. cestovateľský semafor. Ten bude určovať, do ktorých krajín budeme môcť v lete cestovať bez potreby absolvovania karantény po návrate.

Dokument ešte môže prejsť drobnými zmenami a zaradenie jednotlivých krajín sa môže priebežne meniť aj počas leta. Základné obrysy sú však už hotové a semafor by mal začať platiť už od 27. mája. Ktoré krajiny sú teda zelené?

Do zelenej zóny aktuálne konzílium navrhuje zaradiť krajiny EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru, ale tiež Japonsko, Izrael, Austráliu či Nový Zéland. Pre zaočkovaných a tých, ktorí prekonali covid v posledných 180 dňoch, po návrate z týchto krajín nebude povinná karanténa ani test.

Po návrate z červených a čiernych krajín, medzi ktorými sú momentálne napríklad aj Veľká Británia, USA či Kanada, budú musieť ísť ľudia naopak do karantény bez ohľadu na to, či sú zaočkovaní alebo covid prekonali. Rozdiel by však mohol byť v dĺžke karantény.

Členka konzília Zuzana Krištúfková pre Nový Čas potvrdila, že konzílium by malo epidemický stav v jednotlivých krajinách prehodnocovať každý týždeň. Krajiny sa tak budú môcť podľa aktuálnej situácie presúvať medzi jednotlivými farbami. Cieľom konzília podľa Krištúfkovej je, aby Slováci „cestovali len do zelených krajín, pretože červené aj čierne krajiny sú nebezpečné pre nich samotných“.

Afrika je čierna pre nehodnoverné údaje

Pri posudzovaní situácie v jednotlivých krajinách si konzílium bude podľa Krištúfkovej všímať tri faktory. „Vychádza sa z incidencie v jednotlivých štátoch, ďalej sa hodnotí, či tie údaje sú hodnoverné, teda či daná krajina vyšetruje dostatočný počet obyvateľov na to, aby mohla poskytovať hodnoverné údaje. Niektoré africké štáty napríklad hlásili, že u nich covid nie je, a nebola to pravda. Preto je napríklad Afrika čierna, keďže údaje odtiaľ nie sú hodnoverné. Tretím kritériom je, či sa tam šíria nové vírusy, ktoré by sme boli veľmi neradi, aby sa k nám zavliekli,“ vysvetľuje Krištúfková. Ako to bude s Tureckom?

Keďže ešte niektoré otázky okolo semaforu treba doriešiť, štátny tajomník ministerstva zahraničia Martin Klus očakáva, že začiatkom budúceho týždňa získa tento dokument ešte presnejšiu podobu. „Nechali sme tam otvorenú otázku takzvaných oranžových zón, čiže niektorých konkrétnych regiónov, najmä vychytených turistických destinácií,“ hovorí Klus pre Nový Čas. Ide o regióny, v ktorých domovské krajiny deklarujú, že dali zaočkovať všetkých alebo väčšinu obyvateľov, a sú tak pre turistov bezpečné aj napriek tomu, že samotná krajina môže byť problematická.