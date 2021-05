Pripravte sa na obmedzenia na D1 a D2: Niektoré potrvajú mesiace

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenia, ktoré začnú v najbližších dňoch na diaľnici D1 a D2.

Obmedzenia sa budú týkať tunela Bôrik, mosta v bratislavskom Lamači a mosta pri odpočívadle Velínok. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Diaľničiari čiastočne uzavrú D1 v úseku križovatiek Mengusovce – Poprad (západ) vrátane pravej tunelovej rúry tunela Bôrik (smer Poprad). Dôvodom je oprava napojenia asfaltovej a betónovej vozovky. Ľavá tunelová rúra (smer Žilina) zostane prejazdná bez obmedzenia. Obmedzenie bude platiť od soboty (22. 5.) polnoci do nedele (23. 5.) 23.59 h. Doprava od diaľničnej križovatky Mengusovce bude vedená odklonom po ceste prvej triedy I/18 cez mesto Svit.

NDS čiastočne uzavrie diaľnicu D2 v úseku mosta nad železničnou traťou v bratislavskom Lamači. Most sa nachádza v úseku 55,135 – 56,155 kilometra medzi križovatkou Lamač a tunelom Sitina. Dôvodom je oprava pravého mosta (smer Bratislava). Obmedzenie v prvej etape prác bude trvať od nedele od 07.00 h do 13. júna do 18.00 h a v druhej etape od 14. júna od 7.00 h do 6. septembra do 06.00 h. "V I. etape vybudujeme prejazdy stredným deliacim pásom pred a za mostom. S dopravným obmedzením je potrebné počítať v oboch jazdných pásoch. Jazdné pruhy budú zúžené a posunuté k vonkajšiemu okraju vozovky. V II. etape budeme opravovať most v pravom jazdnom páse (smer Bratislava)," uviedla NDS. Celá doprava na diaľnici bude presmerovaná do ľavého jazdného pásu, v ktorom zostanú zachované dva jazdné pruhy v smere do Brna. Premávka v smere do Bratislavy bude vedená v jednom jazdnom pruhu.

NDS zároveň pre opravu mosta čiastočne uzavrie diaľnicu D1 v úseku mosta Velínok v kilometri 280,5 – 281,0. Obmedzenie platí od soboty od 07.00 h do 31. októbra do 18.00 h. Stavebné práce na oprave mosta budú realizované v troch etapách. V I. etape bude doprava na diaľnici z dôvodu budovania prejazdu stredným deliacim pásom vedená v oboch jazdných pásoch v jednom jazdnom pruhu. V II. etape budú diaľničiari opravovať ľavý most a doprava bude presmerovaná do pravého jazdného pásu, kde bude vedená obojsmerne. "V III. etape opravíme pravý most, doprava bude vedená obojsmerne v ľavom jazdnom páse," spresnila NDS.