Bolestná spoveď! Forgáč prehovoril o odlúčení od manželky po 30 rokoch: Pravda o našom rozvode

Tak toto rozhodne nikto nečakal. Moderátor a rádiový spíker Marcel Forgáč (49) pôsobí väčšinou vždy spokojným dojmom a niet sa čomu ani čudovať.

V pracovnom živote sa mu veľmi darí a aj ten súkromný vyzeral ako idylka. No, žiaľ, ani jeho neobišlo vzťahové vyhorenie. A tak harmonickému manželstvu s Adrianou Forgáčovou (49) je po 30 rokoch zjavne koniec. Definitívny verdikt v podobe žiadosti o rozvod však na stole ešte nie je. Ako to teda skutočne je s ich manželstvom, otvorene priznal moderátor Novému Času.

Marcel Forgáč patrí k našim najúspešnejším moderátorským hviezdam. Jeho meno sa takmer každému spojí aj s určitou dávkou humoru, ktorým Marcel zabáva ľudí okolo seba. No aktuálne typickú radosť vystriedal smútok v hlase a problémy v manželstve, ktoré, ako sa zdá, nie sú až také čerstvé.

So svojou manželkou Adrianou bol šťastne ženatý 30 rokov a ich vzťah by sa dal opísať ako láska z nejakého romantického filmu. Nikoho by preto ani len vo sne nenapadlo, že medzi dvojicou to už dávno nie je také ružové a že sa dokonca schyľuje k rozchodu. Ako však Marcel priznal, rozvod zatiaľ na stole nie je.

„Nikto ešte nepodal ani žiadosť o rozvod, ale už sme dlhšie od seba, ale čas to tak nejak hojí pomaličky. Uvidíme, čo bude. Jednoducho to nejde. Je nám to ľúto. Sme 15 mesiacov odlúčení, uvidíme, všetko sa môže stať. V prvom rade nie je tu nejaký tieňový partner ani na jednej strane. Nebolo to tak, že by za tým bola nevera, že by to bola príčina nášho rozchodu,“ vyjadril sa Forgáč pre Nový Čas.