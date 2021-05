Exšéf NAKA Zurian po razii prehovoril a odkazuje: Báť by sa mal niekto iný!

Prežíva krušné chvíle! V piatok ráno sa ako blesk šírila Popradom informácia o zatknutí dnes už bývalého šéfa NAKA Branislava Zuriana (43).

Nebola to však celkom pravda. Polícia naozaj prišla do jeho bytu na popradskom sídlisku a vylomila dvere, no bývalého šéfa elitných policajtov doma nenašli. Novému Času sa s ním podarilo spojiť a zistili sme, že sa nachádza v zahraničí. Kedy príde vypovedať a čo odkazuje vyšetrovateľovi?

Zurian sa vzdal postu šéfa NAKA pred týždňom na vlastnú žiadosť. Vo funkcii bol od mája 2019, keď mu ju ponúkol bývalý policajný prezident Milan Lučanský, ktorý koncom roka spáchal vo väzbe samovraždu. Zurian tvrdil, že ho nikto nenútil odísť a bolo to jeho vlastné rozhodnutie. Prišlo to však dosť nečakane a zhodou okolností pár mesiacov po tom, čo proti nemu vypovedal dôstojník SIS Boris Beňa.

Ten o Zurianovi tvrdil, že mu dodával informácie o sledovaní a odpočúvaní kajúcnika Ľudovíta Makóa. Bývalý vyšetrovateľ Jozef Šátek preto neveril, že Zurian odchádza len tak. „Zdá sa, že hromy-blesky prídu čo nevidieť, lebo Zurian zjavne vyľakaný požiadal o odchod do civilu, a to hneď k pätnástemu máju, čo je teda nezvyklý termín,“ predpovedal Šátek, a mal pravdu.

Pár dní nato, v piatok ráno, chceli Zuriana zadržať policajti, no nebol doma. „Počuli sme ráno najprv lomoz a potom silné údery. Zistili sme, že polícia sa dobýja do jedného bytu na vrchnom poschodí,“ povedal Novému Času jeden z vystrašených susedov. Silné bezpečnostné dvere na Zurianovom byte policajti vylomili a vošli dovnútra.

Nevie, z čohoje obvinený

Zurianov prípad dozoruje Krajská prokuratúra v Bratislave, ktorá potvrdila, že voči nemu vzniesli obvinenie. Novému Času sa s bývalým šéfom elitných policajtov podarilo spojiť. Tvrdil, že netuší, z čoho je obvinený. „Neviem. Vyšetrovateľ mi to odmietol povedať. Nečakal som to a nemal som o tom dopredu žiadne informácie. Nemal som dôvod. Podľa mňa som nič neurobil a báť by sa mali iní ľudia, nie ja,“ povedal Zurian Novému Času pokojným hlasom.