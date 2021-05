Evelyn vyšla s pravdou von: S čím má aj po rokoch v šoubiznise problém

Nie je to jednoduché. Sympatická komička Evelyn (31) sa len nedávno ukázala v markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome. Všetkých prekvapila neskutočným speváckym, ale aj tanečným talentom.

No aj tam sa zopárkrát stretla s rôznymi nepríjemnými komentármi na svoju postavu. Sexi blondínka však vyvracia predsudky a naďalej na jednej veci tvrdo pracuje. Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Evelyn posledné roky hviezdi na televíznych obrazovkách v rôznych projektoch. Za ten čas sa stretla s rôznymi nenávistnými komentármi na svoju postavu, avšak všetko zvláda a ukazuje ľuďom, aké nutné je zahodiť takéto stereotypy. No aj ju ešte trápia veci, na ktorých sa snaží dennodenne pracovať.

„Mám problém s tým, že neviem prijímať komplimenty, pretože tiež celý život mi hovorí niečo niekto, takže keď mi niekto povie, že jej, dobre vyzeráš, tak ja ako 4-krát sa zasmejem a na piaty to možno prijmem. Akože robím s tým celý život, aby som to vedela prijímať, a je to ťažká práca. A ešte tým, že sme v médiách, tak to máme že znásobené krát milión každý deň,“ priznala sympatická blondínka v podcaste Jau, PS: to bolelo.

Evelyn si však komplimenty rozhodne zaslúži. Posledné obdobie na sebe tvrdo makala a rozhodne ju je za čo pochváliť. Vyzerá žensky, a to sa jej nedá poprieť.