Dianu († 36) zabili klamstvá! Šokujúce závery vyšetrovania postavili Williama a Harryho zo stoličiek

Vypočítavosť! Princezná Diana († 36) dva roky pred svojou tragickou nehodou v Paríži poskytla kontroverzný rozhovor pre BBC.

Z dlhoročného vyšetrovania vyplynulo, že s kostolným poriadkom to nebolo. Britský novinár Martin Bashir (58) ju totiž v roku 1995 oklamal, aby ju presvedčil na exkluzívne interview, a pripísal si tak zaň zásluhy.

Živil jej paranoju. Bashir spriadal zlomyseľné príbehy v snahe získať si jej dôveru. Vyšetrovanie potvrdilo, že moderátor sfalšoval bankové výpisy a nahovoril Diane, že je sledovaná. Neunúval sa zájsť vo svojich klamstvách tak ďaleko, aby princa Charlesa (72) obvinil z nevery s opatrovateľkou ich synov Tiggy Legge-Bourke (56).

To všetko preto, lebo sebecky bažil po uznaní za exkluzívny rozhovor s milovanou princeznou britského národa. Nemusel sa ani veľmi snažiť, vzhľadom na jej ostro sledovaný prebiehajúci rozvod s Charlesom, pre ktorého Diana tak trpela. Najmä čo sa týkalo jeho neskrývaného záujmu o teraz už manželku Camillu Parker Bowles (73). Keď napokon v roku 1995 dala súhlas na interview, Diana sama na ňu narážala slovami: „V manželstve sme boli traja.“ Celý rozhovor ju však uvrhol na pokraj spoločnosti, ďaleko od kráľovskej rodiny.



Môže za to BBC

William mal v čase jej smrti iba 15 rokov, no trpké spomienky na šokujúci rozhovor v ňom zostali. Po prevalení Martinových klamstiev sa rozhodol zakročiť. „Veľkou mierou k tomu prispela BBC,“ odkázal včera tvrdo televízii. Podľa vlastných slov ju kŕmili klamstvami. Rozhovor tak zohral veľkú úlohu v zhoršení vzťahu oboch jeho rodičov. „Nesklamali len moju matku, moju rodinu. Sklamali verejnosť,“ kritizoval ďalej. Zároveň uviedol, že ak by BBC dôkladne prešetrila vôbec prvé sťažnosti, Diana by im na podvod prišla a jej život by sa vyvíjal inak.

Podľa britských médií vtedajší šéfovia BBC o klamstvách vedeli, no snažili sa všetko ututlať. Vedenie televízie sa teraz ospravedlnilo. Stále však môže čeliť občianskym žalobám od poškodených, ktorým by v prípade prehry musela vyplatiť miliónové odškodné.



Prvý krok k pravde

Vyšetrovanie nenechalo chladným ani Harryho (36). Zo svojho kalifornského domu vyjadril poctu milovanej matke a jej nespochybniteľnej úprimnosti. „Naša mama bola neuveriteľná žena, ktorá svoj život zasvätila službe,“ nešetril chválou. Ako dodal, ide o prvý krok k spravodlivosti a pravde. Čo ho však desí je, že tieto praktiky sú bohato využívané aj dnes. „Naša matka preto prišla o život a nič sa nezmenilo,“ dodal sklamane.



Princezná Diana