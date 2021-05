Remišovú kritizujú vlastní! Šéfka Za ľudí poslala straníkom mail, tvrdý úder Marcinkovej

Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová mala členom strany poslať mail v súvislosti so situáciou v strane.

Pre TASR to potvrdili viacerí členovia Za ľudí. Podľa informácií TASR má v liste Remišová hovoriť o situácii počas vládnej krízy, ale aj o osobných ambíciách ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí). Niektorí členovia strany s týmto postupom predsedníčky spokojní nie sú. Hovoria o nepravdách, najmä v súvislosti so snahou o zachovanie štvorkoalície.

"Trvali sme na zachovaní štvorkoalície. To, že sa to podarilo, je zásluha Márie Kolíkovej, ktorá ponúkla svoju demisiu, čo nedokázala urobiť každá ministerka v našej strane," odpovedal na otázky v súvislosti s listom člen predsedníctva strany Tomáš Lehotský. Mail Remišovej straníkom a jeho obsah viac komentovať nechcel, považuje to za vnútornú záležitosť strany.