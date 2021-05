Život koženej sedačky sa dá predĺžiť. Nemusíte ju vyhadzovať

Máte doma starú koženú sedačku, ktorá toho veľa prežila? Možno netušíte, že jej oprava môže byť oveľa jednoduchšia a ekologickejšia než kúpa novej pohovky. Navyše, pravidelným čistením dokážete predĺžiť jej životnosť až o 40 percent.

Koža je prírodný materiál, ktorý je charakteristický svojou stálosťou a nadčasovým vzhľadom. Kožený poťah je štýlový a obytným priestorom dodá luxusný nádych. Oproti tzv. ekologickej koži, ktorá je priepustná, pravý kožený poťah ľahšie zbavíte rôznych tekutín, ako sú víno či mlieko.

Domáca starostlivosť je základ

Ak patríte k alergikom, kožená sedačka je pre vás najlepšia voľba – v koži sa totiž nedrží toľko prachu ani alergénov ako v textilnom čalúnení, ktoré treba vysávať špeciálnymi nadstavcami. Z koženej pohovky prach ľahko zotriete jednoduchou handrou z mikrovlákna. Určite by ste nemali používať rôzne bežné čistiace prostriedky, alebo nebodaj „ošetrovať“ poťah kokosovým olejom či univerzálnymi krémami na ruky. Okrem správnej a pravidelnej domácej starostlivosti sa však odporúča dopriať sedačke aj profesionálnu údržbu.

Údržba predlžuje životnosť

„Treba si uvedomiť, že kožená sedačka je mercedes medzi čalúneným nábytkom. Investovali ste do nej nemalé peniaze a tomu by mala zodpovedať aj následná starostlivosť,“ podotýka Andrej, ktorého firma sa už dlhé roky zaoberá čistením a opravou kožených poťahov. Pravidelná údržba pomáha predchádzať zásadným poškodeniam a súčasne predlžuje životnosť vášho obľúbeného kúsku. V konečnom dôsledku tak šetríte nemalé peniaze.

Každé poškodenie je rana

Mnohé kožené sedačky si naozaj „odžijú“ svoje. Skákanie detí, neustále vykladanie nôh na to isté miesto, rôzne odery, ale i škrabance od domácich miláčikov. Ak sa stane nehoda, najlepšie je obrátiť sa na odborníkov, aby inkriminované miesto ošetrili profesionálne – každé poškodenie na koži je rana, ktorú treba riešiť. Ak sa povrch naruší, do kože začne vnikať vlhkosť, mastnota a rôzne nečistoty, čo materiál stále viac degraduje. Postupne sa tak oslabuje štruktúra koženej usne, až sa vytvorí diera. Čím viac teda údržbu koženého poťahu zanedbávate, tým vzniká väčší problém.

Vedeli ste, že...?

Oprava defektu môže byť finančne aj logisticky oveľa náročnejšia než bežná starostlivosť. Profesionálnym čistením a opravou kože pritom dokážete životnosť sedačky predĺžiť až o 40 percent. „Potvrdili nám to aj výsledky testov v akreditovanom skúšobnom laboratóriu v Otrokoviciach,“ uvádza Andrej. Málokto si tiež uvedomuje, aké problematické je prečalúniť jediný poškodený sedák na koženej súprave. Najskôr musíte nájsť spoľahlivého čalúnnika a potom k nemu dopraviť celú sedačku. Ten ju rozoberie a daný kus potiahne novou kožou. „A to je ďalší kameň úrazu. Keďže ide o prírodný materiál, ktorý je v každej šarži originálny, len ťažko bude nový poťah zodpovedať odtieňu pôvodnej pohovky,“ vysvetľuje Andrej a dodáva: „Vymeniť starú sedačku za ďalší drahý kúsok, hoci tá pôvodná by vám mohla slúžiť ešte roky? To nie je ani ekonomické, ani ohľaduplné voči prírode.“

Stará sedačka ako nová

Oprava a čistenie kožených sedačiek pritom môže byť veľmi jednoduché – zväčša ide o jednodňovú záležitosť. Firma príde priamo k vám domov, sedačku si obhliadne a na základe rozsahu poškodenia ju profesionálne vyčistí, prípadne opraví lokálne defekty. Profesionálnym čistením sa sedačka zbaví všetkých nečistôt, nánosov a patiny, vďaka čomu vyzerá opäť ako nová. Impregnovaním sa následne vytvorí neviditeľný film, ktorý kožu vyživí a zároveň je hydrofóbny, takže ľahšie odpudzuje tekutiny.

Čím ošetriť kožu?

Na opravu by sa mali používať výlučne profesionálne tmely a vodou riediteľné prípravky, na záverečné ošetrenie zasa laky na vodnej báze. „Napríklad technológia, akú aplikujeme my, sa využíva na úpravu koží priamo vo výrobe. Vyvinula ju spoločnosť, ktorá sa spracovaniu a výrobe kože venuje už takmer 50 rokov,“ podotýka Andrej, ktorý so svojím biznis partnerom vedie firmu Servis-sedačiek. Profesionálnu starostlivosť poskytli nielen stovkám kožených poťahov v domácnostiach, ale tiež v automobiloch, vo vrtuľníkoch, na jachtách, v Národnej rade SR či Národnej banke Slovenska.

Nikdy nie sme takí bohatí...

… aby sme si kupovali lacné veci. Tak znie známe príslovie. Poťah z pravej kože je síce nemalá investícia, no dokáže vám slúžiť oveľa dlhšie než textilná sedačka či pohovka z takzvanej eko kože. A keď jej navyše doprajete pravidelnú a správnu starostlivosť, odmení sa vám tým, že vám bude slúžiť prekvapivo veľa rokov.