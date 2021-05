Texaský guvernér podpísal zákaz potratov od ranej fázy tehotenstva: Mnohé ženy vtedy nevedia, že sú v očakávaní

Texaský guvernér Greg Abbott v stredu podpísal návrh zákona, ktorý obmedzuje možnosť legálne vykonať potrat na dobu, keď mnohé ženy ani nevedia, že sú tehotné.

Norma zároveň podľa amerických médií prenáša vymáhanie zákazu na bežných občanov a oprávňuje ich k žalovanie ľudí, ktorí sa mohli na vykonanie interrupcie po stanovenom limite podieľať. Podobné opatrenia iných štátov zablokovali federálne súdy a aj texaský zákon najskôr bude predmetom súdnej bitky.

Do platnosti má vstúpiť tento rok v septembri, napísal denník Texas Tribune. Texas sa radí k viac ako desiatke amerických štátov, ktoré schválili zákazy potratov od toho momentu tehotenstva, kedy možno u plodu detekovať srdcový tep. To môže byť už počas šiesteho týždňa tehotenstva. Podľa nového opatrenia zdravotníci môžu potrat po zachytení tepu vykonať len v prípadoch, keď "je lekár presvedčený o existencii mimoriadnej zdravotnej udalosti", na tehotenstvo spôsobené znásilnením alebo incestom sa výnimka nevzťahuje.

Od takzvaných zákonoch tepu v iných štátoch sa ten texaský odlišuje v tom, že štátnym činiteľom zakazuje jeho vymáhanie, píše agentúra AP. Namiesto toho túto časť zveruje do rúk "súkromných občanov" vrátane ľudí, ktorí nežijú v Texase a nemajú nič spoločné s danou tehotnou ženou. Prakticky ktokoľvek môže zažalovať poskytovateľa potratu alebo napríklad osobu, ktorá by potrat sprostredkovala, pokiaľ by mal podozrenie z porušenia zákona.

Iniciatíva texaských republikánov vyvolala hlasnú kritiku demokratov a zástancov práva na potrat. Majú za to, že nová právna úprava by umožnila odporcom interrupcií zaplaviť súdy sťažnosťami v snahe obťažovať lekára, zdravotné sestry, pacientov alebo niekoho, kto odviezol tehotnú kamarátku na kliniku. Skupiny obhajujúce právo amerických žien na potraty už pred stredajším podpisom návrhu avizovali, že ho napadnú na súde.

Podľa platného výkladu americkej ústavy zo strany Najvyššieho súdu štáty USA nesmú zakázať vykonávanie potratov vo fáze tehotenstva, kedy plod ešte nie je schopný prežiť mimo maternice. Hranica je v tomto prípade podľa lekárov až za 20. týždňom tehotenstva. Vymáhanie reštrikcií podobným tej, ktorú prijal Texas, tak ešte vo väčšine prípadov stroskotalo na federálnych súdoch, uvádza agentúra AP.

Situáciu by ale mohol zmeniť Najvyšší súd, ktorý tento týždeň oznámil, že sa bude zaoberať snahou štátu Mississippi zakázať potraty po 15. týždni tehotenstva. V súdnom senáte aktuálne pomerom šiestich ku trom prevažujú sudcovia označovaní ako konzervatívci a zástancovia práva na potraty sa obávajú zásahu, ktorý by uvoľnil cestu prísnym opatreniam, ako sú zákony tepu.